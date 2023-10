La nuova maglietta Xiaomi Supield è idrorepellente e antimacchia, a soli 15€

Il brand Supield è uno dei marchi attivi su YouPin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi disponibile in Cina e ricca di prodotti interessanti ed economici. A volte alcuni articoli arrivano anche da noi grazie ai soliti store cinesi per il pubblico occidentale: è questo il caso della nuova maglietta antimacchia e idrorepellente targata Supield, lanciata su Xiaomi YouPin ed ora disponibile anche alle nostre latudini in offerta lampo!

Xiaomi Supield: la maglietta idrorepellente e antimacchia costa solo 15€

Crediti: Supield

La maglia è disponibile in varie taglie e nelle colorazioni Black e White; si tratta di una soluzione semplice e basilare, con uno scollo tondo. Il tessuto antimacchia e idrorepellente è altamente traspirante e si asciuga rapidamente: si tratta di un capo particolarmente indicato per gli utenti più sportivi, ma anche per gite, escursioni, viaggi e non solo.

Crediti: Supield

La nuova maglietta idrorepellente e antimacchia Supield arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile anche per noi occidentali grazie a Banggood, subito in offerta lampo (a soli 15€) e con spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

