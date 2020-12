Avendo sempre lo smartphone a portata di mano, visto che è diventato essenziale, ma il freddo impazza e diventa difficile usarlo per via delle mani screpolate o comunque in condizioni di neve. Come spesso accade, da Xiaomi YouPin arriva la soluzione con i guanti in aerogel Supield ad un prezzo giusto.

Xiaomi YouPin: i guanti in aerogel Supield proteggono dal freddo e permettono l'uso del touch screen

Come sono realizzati questi comodi accessori? I guanti Supield Airgel su Xiaomi YouPin sono realizzati in aerogel, materiale molto leggero, dato che è costituito per l'80% da aria ed è uno dei materiali più innovativi al mondo, visto che è utilizzato anche per tute spaziali NASA (con le dovute proporzioni).

Questo permette ai guanti di avere un indice di traspirabilità e permeabilità all'umidità di 3000+ nonostante il freddo, con pori a densità bionica, evitando fastidi nell'utilizzo a lungo tempo. Per tener calde le mani inoltre, sono dotati di una fodera simil-peluche per un tocco anche più confortevole.

I guanti Supield Airgel arrivano quindi su Xiaomi YouPin ad un prezzo di circa 16€, cambio di 129 yuan, che per questo tipo di guanti è sicuramente un costo giusto, se non addirittura conveniente. Non è affatto escluso che potremmo ritrovarceli su AliExpress molto presto.

