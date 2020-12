La connessione 5G nel continente europeo resta ancora una mezza chimera. La gara alle infrastrutture impazza e se prima si aveva un brand sopra tutti, cioè Huawei, ora c'è un nuovo player interessato al 5G in Europa, cioè Samsung, che punta a superare proprio il rivale cinese.

Samsung: le pressioni a Huawei sul 5G creano un'importante opportunità

Forte dell'accordo negli Stati Uniti con Verizon proprio per le infrastrutture 5G, Samsung vede ora nelle pressioni dell'Europa nei confronti di Huawei una grande opportunità per l'insediamento anche in questo mercato. Gli interessati, tra i carrier, non mancano, partendo da Orange che sta valutando seriamente di adottare la tecnologia del colosso sudcoreano grazie proprio alla credibilità che sta dando con il 4G ed il 5G.

L'unico dubbio che si insidia negli operatori è che i prodotti e le infrastrutture Samsung possano purtroppo essere incompatibili con la rete 4G costruita precedentemente da Huawei, quindi si tratterebbe di un esoso investimento doppio per smantellare e sostituire i dispositivi.

Infatti, tra i più scettici c'è Deutsche Telekom, il più grande operatore di telefonia mobile in Europa, che non vede in Samsung una seria alternativa a Huawei, dato che secondo gli analisti è effettivamente dietro i rivali Nokia ed Ericsson, almeno nel breve termine. Insomma, la battaglia per il 5G nel nostro continente è appena iniziata, ma chi la spunterà?

