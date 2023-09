Xiaomi 14 Ultra con fotocamera Sony LYTIA: ecco le ultime novità

Si torna a parlare della nuova serie di top targata Xiaomi, stavolta con alcune novità in merito al futuro modello Ultra. Anche a questo giro la casa di Lei Jun dovrebbe lanciare una variante maggiorata e lentamente si comincia a tracciare il profilo di quello che dovrebbe debuttare come Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra: spuntano nuovi dettagli sulle specifiche del prossimo super flagship

Crediti: Weibo

Secondo quanto riportato dall'insider cinese DigitalChatStation, il prossimo modello di punta della gamma Xiaomi 14 avrà dalla sua molteplici novità. Ovviamente si parla di Xiaomi 14 Ultra, dispositivo che dovrebbe vedere la luce nel corso del prossimo anno (mentre i fratelli minori sarebbero previsti entro fine 2023). Il top di gamma sarà mosso – chiaro – dallo Snapdragon 8 Gen 3, chipset Qualcomm di ultima generazione che sarà presentato nel Summit di ottobre.

L'insider anticipa anche parte del design, sostenendo che il dispositivo manterrà la fotocamera circolare presente a bordo di Xiaomi 13 Ultra. La quad camera avrà come protagonista il sensore Sony LYT900, una versione migliorata dell'attuale IMX989. Ci saranno poi altri due sensori da 50 MP ed un teleobiettivo con zoom ottico 5X. Di recente Sony ha lanciato il brand LYTIA (con il prefisso LYT), con una nuova gamma di fotocamere che dovrebbe mandare in pensione la serie IMX.

Per quanto riguarda il display dovremmo trovate una soluzione quad curve con risoluzione 2K e punch hole centrale. Al momento non ci sono altri dettagli a parte delle indiscrezioni passate, sempre in relazione al comparto fotografico.

