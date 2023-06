Sony lancia i sensori LYTIA: nuove fotocamere da 50 MP per smartphone

Il binomio Sony e fotocamere è già sinonimo di grandissima qualità, ma la società nipponica ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella grazie ai nuovi sensori LYTIA che andranno ad alimentare i comparti fotografici dei futuri smartphone. Cinque diverse fotocamere che probabilmente affiancheranno i sensori IMX nei primi periodi, per andarli poi a sostituire definitivamente in un futuro prossimo.

Sony LYTIA: la nuova generazione dei sensori fotografici mobile è qui

I primi sensori della nuova lineup LYTIA offrono tutti una risoluzione da 50 MP, anche quello dedicato interamente alla fotocamera frontale per i selfie. Secondo Sony, questa nuovo brand è disegnato per creare esperienze di imaging che superino l'immaginazione, offrendo agli utenti la libertà di esprimere e condividere i loro momenti preferiti immortalati in un'immagine. Questa è la lista completa di primi sensori Sony LYTIA.

Al momento non si conoscono i primi smartphone che andranno a sfruttare la nuova tecnologia nipponica, ma potrebbe essere solo questione di pochi mesi prima di vedere in azione i nuovi sensori fotografici firmati Sony.

