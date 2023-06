Libero e Virgilio di nuovo down: manutenzione e problemi in tutta Italia

Sicuramente ricorderete i problemi legati a Libero e Virgilio che hanno lasciato senza email tantissime persone in Italia negli scorsi mesi. Purtroppo, dobbiamo segnalare nuovamente che i server di Libero e Virgilio sembrano essere andati offline nella giornata di oggi, 14 giugno 2023, con le segnalazione che continuano ad aumentare in tutta Italia.

Libero e Virgilio in manutenzione: problemi di accesso alle email

Come evidenziato dalle segnalazioni su Downdetector, i servizi mail legati a Libero e Virgilio hanno nuovamente problemi, dopo il clamoroso down degli scorsi mesi che ha portato le due compagnie a rimborsare i clienti. Tuttavia, quello di oggi, sembra essere un intervento di manutenzione programmata per un miglioramento del servizio, come comunicato sia da Libero che Virgilio.

Il periodo di disservizio, dunque, potrebbe durare per l'intera giornata del 14 giugno, nella speranza che i servizi possano tornare online almeno in serata oppure domattina. Vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni a disposizione oppure una delle due compagnie comunicheranno l'ufficialità del rientro dei problemi.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le