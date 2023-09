Realme C51 pronto al lancio in Italia: abbiamo la data d’uscita

Annunciato un nuovo entry level per il mercato italiano: si tratta di Realme C51, dispositivo accessibile ed elegante, equipaggiato con una doppia fotocamera, un ampio schermo con Mini Capsule e tanto altro ancora. Ecco quando arriverà il budget phone!

Realme C51 ha una data di presentazione in Italia: ecco quando è fissata l'uscita del nuovo budget phone

Crediti: Realme

La data di presentazione in Italia di Realme C51 è fissata per il 20 settembre, quindi tra pochi giorni. Il nuovo entry level del brand asiatico è stato annunciato in alcuni mercati nel corso del mese di luglio, quindi sappiamo già tutto. Inoltre la stessa azienda ha rivelato vari dettagli del terminale. Realme C51 è un dispositivo budget con 128 GB di storage e la possibilità di espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione tramite micro SD; inoltre non manca il supporto Dual SIM.

Tra le altre caratteristiche troviamo una fotocamera principale da 50 MP ed il supporto alla ricarica SuperVOOC da 33W: di certo un passo avanti importante rispetto ai 10W del precedente C31. Il design del telefono è parecchio stiloso, grazie al motivo Stylish Glittering della scocca (con una fusione di diverse texture che creano dettagli brillanti). E se volete conoscere tutte le specifiche di Realme C51 prima del debutto, non dovete far altro che dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato all'ultimo entry level del brand.

