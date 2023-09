BLUETTI EP760 vs EP600: qual è il miglior sistema di backup per la tua casa?

L'estate appena trascorsa ha messo a dura prova i nostri sistemi elettrici domestici che, con l'aumentare delle temperature, sono stati sempre più sforzati dai tanti condizionatori ed elettrodomestici accesi che hanno aiutato a far scendere le temperature. Chi è incorso in stacchi di corrente o cali di tensione, si sarà sicuramente accorto di quanto sia importante avere un sistema di backup che eviti la rottura dei propri dispositivi, meglio ancora se in grado di sfruttare l'energia solare. BLUETTI ha pensato a tutto e proprio per questo propone i sistemi EP760 ed EP600.

Sistemi modulari ed efficienza energetica: le novità di BLUETTI per la casa

Crediti: BLUETTI

EP600, il primo sistema modulare con sistema di stoccaggio dell'energia solare, lo scorso anno ha raccolto i favori del grande pubblico grazie al suo sistema di batteria da 6000W a tre fasi con 2000W per fase, ma quest'anno BLUETTI è pronta a superarsi con il nuovo EP760 con due batterie B500 che debutterà il prossimo 15 settembre al prezzo di 5999€.

Sia EP760 che EP600 sono compatibili con vari pannelli fotovoltaici e consentono di conservare l'energia solare raccolta durante il giorno per utilizzarla in caso di necessità quando viene a mancare l'energia elettrica o per risparmiare sulla bolletta. Per usufruire della potenza di questi due generatori, però, non serve necessariamente l'installazione dei pannelli solari, ma possono essere utilizzati anche per alimentare i dispositivi presenti in casa dopo la ricarica delle batterie.

Il design modulare di EP760 e EP600 li rende adatti ad ogni esigenza: gli utenti, infatti possono personalizzarli a piacimento aggiungendo fino a quattro batterie B500 e creando uno stoccaggio di energia da un minimo di 9.920 Wh fino ad un massimo di 19.840 Wh. In questo modo sarete sempre sicuri di non rimanere senza energia elettrica anche in caso di blackout.

Grazie alla certificazione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere, ed un rumore prodotto inferiore a 50 dB, questi sistemi di backup possono essere posizionati ovunque nella propria abitazione. Il particolare design, inoltre, permette sia di impilarli che di attaccarli al muro, per guadagnare quanto più spazio possibile. Anche il freddo non è un problema: la batterie B500 infatti sono dotate di sistema di riscaldamento automatico che permette di funzionare anche in condizioni di bassa temperatura.

BLUETTI, inoltre, ha equipaggiato sia EP760 che EP600 con le migliori batterie in litio-ferro-fosfato che garantiscono almeno 3500 cicli di ricarica che equivalgono a quasi 10 anni di utilizzo (che è anche il periodo di garanzia delle batterie). Quindi quale sistema di backup dovreste utilizzare nella vostra abitazione? Se il vostro impianto elettrico è monofase, allora dovreste scegliere il nuovo EP760, mentre per chi utilizza la trifase è più indicato il modello EP600.

La promozione Power Week Sale lanciata da BLUETTI in questi giorni permette di risparmiare davvero tanto sui generatori, sistemi di backup e generatori solari portatili: per tutti i dettagli vi consigliamo di visitare subito il sito ufficiale della promozione.

Contenuto realizzato in collaborazione con BLUETTI.

