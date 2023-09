I Canali di WhatsApp arrivano in Italia: adesso è ufficiale

Aggiornamento 13/09: Meta ha ufficializzato l'arrivo dei canali in WhatsApp per Android, iOS, desktop e web con un rollout graduale esteso oggi a nuovi paesi, tra cui anche l'Italia. Trovate tutti i dettagli su questa nuova funzione all'interno dell'articolo.

La grande sfida tra WhatsApp e Telegram continua a colpi di nuove funzioni: l'app di Meta infatti ha annunciato ufficialmente l'arrivo dei Canali, che in prima istanza venivano chiamati Newsletter. Proprio come su Telegram, quindi, anche su WhatsApp arriva la possibilità di creare delle chat a cui gli utenti potranno iscriversi per ricevere informazioni in tempo reale.

WhatsApp continua ad inseguire Telegram: l'arrivo dei Canali è ufficiale

Crediti: WhatsApp

Meta definisce la nuova funzione dei Canali “un modo semplice, affidabile e privato per ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni direttamente su WhatsApp“. L'app di messaggistica istantanea del gruppo capitanato da Mark Zuckerberg, quindi, si arricchisce di quella che è sicuramente una delle funzioni più apprezzate di Telegram.

Con i Canali, gli utenti potranno creare dei canali di comunicazione con cui aggiornare i propri amici sulle ultime novità, proprio come fosse una newsletters. Gli amministratori potranno inviare messaggi di testo, foto, video, adesivi e sondaggi, mentre gli utenti avranno la possibilità di scoprire nuovi canali in una nuova directory chiamata “Aggiornamenti“.

A differenza di Telegram, la cronologia dei messaggi inviati sui canali rimarrà a disposizione degli utenti per un massimo di 30 giorni, con la possibilità per gli amministratori di regolare a proprio piacimento il tempo di disponibilità dei messaggi, oltre a poter bloccare gli screenshot e gli inoltri dal loro canale.

Gli amministratori potranno anche decidere se rendere il proprio canale visibile nella directory “Aggiornamenti” oppure renderli privati e scegliere accuratamente chi potrà seguirlo. Il lancio dei canali sarà graduale e si inizierà con Colombia e Singapore, per poi nel corso delle settimane ampliare la lista dei paesi che possono sfruttare la funzione.

A partire dal 13 settembre 2023, l'espansione dei Canali di WhatsApp diventa globale: questo vuol dire che nel giro di pochi giorni anche gli utenti italiani potranno sfruttare questa nuova funzione.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le