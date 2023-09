Tira aria di OnePlus Ace 3: un nuovo top di gamma in vista?

Nonostante l'azienda abbia ridotto il numero dei suoi top di gamma (quest'anno abbiamo avuto solo OnePlus 11, niente versione Pro), il mercato cinese visto il debutto anche di OnePlus Ace 2 Pro. Il flagship della serie Ace è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 e si presenta con specifiche di punta. Insomma, anche quest'anno la casa di Pete Lau si è data un bel po' da fare e ora è giunto il momento del riposo. E invece non sarà così: nel corso dei prossimi mesi potrebbe uscire già OnePlus Ace 3, altro modello dalle specifiche al top!

OnePlus Ace 3: spuntano i primi dettagli sulle specifiche

Ace 2 Pro – Crediti: OnePlus

Le prime indiscrezioni sul prossimo capitolo della serie Ace arrivano da DigitalChatStation; l'insider non menziona apertamente il dispositivo, ma si limita a snocciolarne le specifiche. Tuttavia i dettagli coincidono con quelli di un altro dispositivo che “conosciamo”: si tratta di OnePlus 12R, smartphone che è stato già protagonista di un corposo leak. Come da tradizione (11R e Ace 2 sono lo stesso telefono), il dispositivo dovrebbe debuttare in Cina per la gamma Ace, presumibilmente con il nome di OnePlus Ace 3.

Cosa possiamo aspettarci del prossimo dispositivo di punta? Secondo le indiscrezioni avremo uno schermo OLED da 6,74″ con bordi curvi ed un punch hole per la selfie camera, una soluzione con risoluzione 1.5K, PWD Dimming e refresh rate elevati. Il cuore del terminale sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 2, alimentato da 5.500 mAh di batteria con ricarica da 100W. Non viene specificato, ma è probabile che avremo fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0. Per il comparto fotografico ci sarebbe un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP affiancato da un ultra-grandangolare da 8 MP (OV8D10) e un teleobiettivo da 32 MP (IMX709) con zoom ottico 2X.

Ace 2 Pro – Crediti: OnePlus

Purtroppo non ci sono dettagli sull'uscita ma i media ipotizzano che OnePlus Ace 3 possa debuttare verso fine ottobre o inizio novembre, in tempo per i grandi saldi del Singles Day 11.11 (un evento parecchio sentito in Cina). Si tratta dell'ultimo grande periodo promozionale dell'anno, ovviamente per quanto riguarda il mercato asiatico. Per quanto riguarda invece OnePlus 12, il lancio dovrebbe avvenire a dicembre.

