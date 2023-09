NOW arriva su Google TV: ecco tutti i dispositivi compatibili

Un po' a sorpresa, NOW è finalmente disponibile anche su Google TV: il servizio di streaming del gruppo Sky arriva su una delle piattaforme più popolari, dopo un lungo periodo di ingiustificata assenza. A partire da oggi, sono diversi i dispositivi con sistema operativo Android TV e Google TV che possono finalmente utilizzare l'applicazione.

NOW è finalmente disponibile anche su Google TV

Crediti: Google

Attraverso una mail inviata a tutti gli utenti, NOW ha annunciato l'immediata disponibilità dell'app per Google TV e Android TV con il sistema operativo 8.0 come versione minima richiesta. La pletora di TV e dispositivi che da oggi diventano quindi compatibile con NOW TV comprende davvero tantissimi brand, che potete trovare elencati qui sotto.

Philips

Panasonic

Sharp

TCL

Hitachi

NVIDIA

Technika

Toshiba

JVC

Cello

Hisense (no VIDA)

Bush

Ovviamente l'app di NOW è compatibile anche con Chromecast HD e Chromecast 4K con Google TV, offrendo retrocompatibilità anche per Chromecast di seconda generazione e Chromecast Ultra.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le