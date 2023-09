Niubility B14S: la nuova BMX elettrica per la città, comoda e sicura

Il brand cinese Niubility ha rinnovato la sua BMX elettrica B14: si tratta di una soluzione adatta alla città, con una buona autonomia ed un sistema con ammortizzatori per una guida comoda in ogni situazione. Niubility B14S è disponibile all'acquisto con spedizione EU ed è già possibile risparmiare grazie ad un codice sconto dedicato!

Codice sconto Niubility B14S: risparmia sulla nuova bici BMX elettrica!

Crediti: Niubility

La nuova Niubility B14S si presenta come una versione aggiornata rispetto al modello B14 (che ormai ha un paio di anni sulle spalle), ancora una volta con prestazioni al top e dimensioni compatte. La bici BMX elettrica è equipaggiata con un motore da 400W ed una batteria da 48V 15.1Ah; questa è montata in un alloggiamento impermeabile e anti-polvere ed offre un'autonomia fino a 70 km in modalità assistita (fino a 60 km in quella full electric). La comodità è assicurata grazie alla presenza di pneumatici da 14 x 2,125″ ed un sistema di assorbimento degli urti con un ammortizzatore a forcella anteriore ed uno posteriore. Non mancano doppi freni a disco, un display LCD, un faro LED frontale ed una luce posteriore.

Crediti: Niubility

La nuova bici elettrica compatta Niubility B14S debutta su Banggood, subito in offerta con codice sconto e l'immancabile spedizione dall'Europa (gratis). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le