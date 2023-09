Recensione Doogee V31 GT: la TERMOCAMERA è la vera Killer Feature!

Per quanto i rugged possano sembrare dispositivi di nicchia poco ricercati, i dati delle vendite ci hanno dimostrato tutt’altro negli ultimi periodi. Personalmente parlando, per mia esperienza di oltre un decennio, raramente mi sono sentito soddisfatto dai dispositivi rugged, e ancor meno ho trovato smartphone di questa categoria che presentassero innovazioni significative.

Nell’ultimo periodo, però, mi stanno capitando tra le mani diversi dispositivi Doogee, di cui alcuni non lanciati ufficialmente perchè visti sotto mentite spoglie durante l’ultimo IFA a Berlino, e devo dire che sono cambiate parecchie cose rispetto al passato. Nei giorni scorsi vi ho parlato dell’S110, un modello piuttosto economico ma con un gran perchè, mentre oggi è il turno del V31 GT, uno smartphone rugged nettamente più costoso ma sicuramente con un hardware (quasi) da top di gamma.

Recensione Doogee V31 GT

Design e Materiali

Il design del Doogee V31 GT è imponente, come tradizione vuole: un telaio laterale in alluminio caratterizza i due bordi che continuano la loro rifinitura in gomma, come sempre, negli angoli per poter attutire meglio gli urti a cui, probabilmente, sottoporremo il nostro smartphone.

Anche la parte posteriore del telefono è ben curata con una sapiente alternanza di materiali: al centro, infatti, insieme al nome del brand c’è un piccolo rettangolo realizzato in plastica con una finitura quasi zigrinata, e sui lati due inserti in fibra di carbonio che rendono lo smartphone apparentemente più premium. Completa il tutto una cornice circolare intorno alla fotocamera posteriore, anch’essa realizzata in alluminio, che decisamente non passerà inosservata.

Il telefono segue le convenzioni dei dispositivi rugged, con bordi laterali in gomma per resistere a cadute e urti. Le cornici intorno al display sono ridotte sui lati sinistro e destro, mentre in alto e in basso troviamo quattro altoparlanti stereo per un'esperienza audio coinvolgente. Il sensore biometrico è posizionato sul lato destro insieme al bilanciere del volume, mentre il lato sinistro ospita un tasto funzione programmabile, lo slot per la scheda SIM e la microSD. È importante notare che, nonostante ci sia uno slot per due SIM fisiche, solo una può essere utilizzata contemporaneamente insieme alla microSD.

Dal punto di vista della resistenza, il Doogee V31 GT è certificato IP68, IP69K e MIL-STD810H, garantendo solidità e durabilità. Sebbene sia un po' pesante, con i suoi 390g, questo peso è giustificato dal design robusto e curato, oltre che dall’ampia batteria di ben 10.800 mAh di cui è dotato.

Display

Lo schermo del telefono è un pannello da 6.58 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate fino a 120Hz. Questo è un miglioramento significativo rispetto ai tipici display da 60 o 90Hz che si trovano di solito sugli smartphone rugged, anche se non rappresenta una new entry per Doogee, che già in alcuni modelli dello scorso anno aveva fatto questo passo in avanti.

La retroilluminazione è uniforme e i colori sono finalmente vividi, sebbene il software di Doogee non offra molte opzioni per la personalizzazione dei colori o la regolazione della temperatura. Un aspetto negativo è il feedback della vibrazione, che è troppo deciso e rumoroso; questa è una caratteristica che Doogee si porta dietro ormai da anni su alcuni modelli, dunque mi viene da pensare che forse io sia tra i pochi a disprezzare questa tipologia di feedback al tocco… chissà!

Hardware e Performance

Il Doogee V31 GT è alimentato dal processore Mediatek Dimensity 1080 a 6nm, un octa-core con frequenza fino a 2.6GHz. È dotato di 12GB di RAM LPDDR4X, espandibili virtualmente fino a 20GB complessivi, e di 256GB di storage UFS 2.2, espandibili fino a 2TB tramite microSD.

Se non fosse per la tipologia di memorie installate a bordo, vi direi semplicemente che sotto il punto di vista hardware è perfetto. Ok, è vero che lui ufficialmente costa all’incirca 500 euro, ma per un rugged specifiche di questo livello non sono all’ordine del giorno, ed apprezzo sempre con piacere gli sforzi dei vari produttori nell’implementare hardware di fascia più alta rispetto la media.

Questo per dirvi che nel concreto il Doogee V31 GT offre performance da primo della classe senza limitazione alcuna, né nei giochi, né in qualsiasi altro scenario. Anche i benchmark hanno riportato dei buoni risultati, certo sempre inferiori a smartphone con lo stesso hardware ma con software nettamente più ottimizzati, ma è pur sempre un traguardo per brand come Doogee.

L’azienda, inoltre, ha puntato moltissimo sulla nuova fotocamera termica in grado di effettuare misurazioni sulla temperatura biologica in un range 30-45 °C e misurazioni industriali in un range da -15 a + 150 °C con un’accuratezza nel primo caso del ±0.5℃ e nel secondo, invece, ±2.0℃. Al di là dei tecnicismi, per gli addetti ai lavori può essere uno strumento molto utile e, anzi, mi sono reso personalmente conto del fatto che sia una caratteristica molto ricercata da voi utenti che spesso commentate i nostri video/articoli richiedendoci modelli che supportino tali tecnologie.

Il telefono supporta inoltre le reti 5G e offre una connettività completa, compresi il Wi-Fi 6, l'NFC per i pagamenti e il GPS a doppia banda L1+L5.

Software

Dal punto di vista software, il Doogee V31 GT esegue Android 13 con patch di sicurezza aggiornate piuttosto di recente. L'interfaccia è leggera e funziona bene, anche se manca di alcune personalizzazioni e funzionalità esclusive.

Il vero tallone d'Achille di questa tipologia di smartphone è rappresentato proprio dal software: con gli anni i vari produttori, Doogee compresa, sono stati bravi nel rilascio di modelli aggiornati sul fronte hardware, ma ad oggi ancora nessuno di questi pare si sia focalizzato in modo serio sul software, presentandosi di fatto sempre con nessuna novità, e pochissime chicche che diano quella marcia in più che alcuni di questi smartphone necessitano per spiccare il volo.

Fotocamera

Passando all'analisi più approfondita del comparto fotografico del Doogee V31 GT che si presenta con una configurazione fotografica completa, anche se la realtà pratica ci ha riservato alcune sorprese. L'azienda ha optato per una lente primaria da 50MP, lo stesso sensore Sony IMX766 che abbiamo visto sull’S110 e su altre decine di altri smartphone Realme, OPPO e via discorrendo. Questo sensore possiede con un'ampia apertura di f/1.8 con un singolo flash LED posteriore. Accanto a questa, troviamo una lente Night Vision da 24MP di Sony ed una lente Fusion terziaria di dubbia utilità da 8MP.

Le foto catturate con il Doogee V31 GT durante le ore diurne offrono una buona definizione e una qualità accettabile. Tuttavia, si nota una leggera freddezza nei colori, che potrebbe non soddisfare propriamente tutti. Nonostante ciò, il dispositivo riesce a catturare dettagli in modo abbastanza soddisfacente, rendendo giustizia ai soggetti delle tue foto.

La situazione migliora notevolmente quando si tratta di scattare foto di notte o in condizioni di scarsa illuminazione. Anche senza un eccessivo intervento software, il Doogee V31 GT riesce a produrre scatti più che adeguati per un dispositivo di questa categoria. La lente Night Vision, poi, è la solita di sempre già vista in tantissimi altri modelli, foto in bianco e nero e qualità accettabile. Stesso discorso anche per la lente anteriore da 32MP, selfie discreti in qualunque scenario e fotocamera complessivamente promossa.

Per quanto riguarda la registrazione video, il Doogee V31 GT è in grado di registrare in 4K a 30 fps. Sebbene la stabilizzazione possa essere migliorata, la qualità complessiva dell'immagine è sufficiente per la maggior parte delle esigenze di registrazione video.

Autonomia

L'autonomia del Doogee V31 GT è eccezionale grazie alla batteria da 10800 mAh. Il telefono può durare fino a tre giorni e mezzo con un uso moderato e fino a due giorni completi anche con utilizzo stressante. La tecnologia di ricarica a 66W consente di ricaricare rapidamente il telefono, raggiungendo il 50% di carica in soli 30 minuti e una carica completa in poco più di un'ora.

Prezzo e Considerazioni

Il prezzo di listino del Doogee V31 GT è di circa 529 dollari, ma attualmente può essere acquistato ad una cifra ben più interessante che trovate nel box qui in basso sempre aggiornata. Per chi cerca uno smartphone rugged, questo dispositivo rappresenta un'opzione da prendere in seria considerazione. Offre un design ben costruito, una configurazione hardware solida e che non vi costringe a scendere a compromessi. Nonostante alcune limitazioni nella fotocamera e nel software, il Doogee V31 GT si distingue nella massa di rugged per non pochi aspetti, uno tra tutti l’eccezionale fotocamera termica di cui è dotato (quasi in esclusiva).

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

