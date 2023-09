Xiaomi 13/13 Pro vs 13T/13T Pro: quali sono le differenze

Ora che sono stati ufficialmente presentati i nuovi Xiaomi 13T e 13T Pro, la domanda che alcuni si stanno facendo è: quali sono le differenze rispetto a Xiaomi 13 e 13 Pro? Tutti e quattro i modelli di smartphone fanno capo alla serie 13, ma sin da quando esiste la serie T si propone come la versione più economica a fronte di qualche compromesso. Per capire l'entità di questi compromessi, vediamo quali sono i cambiamenti fra la seri 13 e quella 13T.

Tutte le differenze fra i modelli Xiaomi 13, 13 Pro, 13T e 13T Pro

Design e stile

Per quanto riguarda le dimensioni, soltanto Xiaomi 13 è disponibile in una versione più compatta da 6,36″, mentre 13 Pro sale a 6,73″ ed entrambi i modelli 13T e 13T Pro misurano 6,67″. Parlando di materiali, tutti i modelli hanno un frame in alluminio, protezione Gorilla Glass 5 e versioni in vetro ed ecopelle a seconda della colorazione, mentre 13 Pro può vantare una scocca in ceramica più resistente a graffi e usura e vetro Gorilla Glass Victus.

Xiaomi 13 Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13 vs 13T

Xiaomi 13 Xiaomi 13T Dimensioni 152,8 x 71,5 x 7,98 mm

189 g 162,2 x 75,7 x 8,49/8,62 mm

193/197 g Impermeabilità IP68 IP68 Display AMOLED piatto

6,36″ FHD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 414 PPI

120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

1.900 nits

HDR10+, HDR Pro, Dolby Vision

Gorilla Glass 5 AMOLED piatto

6,67″ FHD+ (2.712 x 1.220 pixel)

20:9 in 446 PPI

144 Hz

Campionamento del tocco a 480 Hz

PWM Dimming a 2.880 Hz

2.600 nits

HDR10+, HDR Pro, Dolby Vision

Gorilla Glass 5 Chipset Snapdragon 8 Gen 2

4 nm Dimensity 8200 Ultra

4 nm CPU 1 x 3,2 GHz X3

2 x 2,8 GHz A715

2 x 2,8 GHz A710

3 x 2,0 GHz A510 1 x 3,1 GHz A78

3 x 3,0 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 GPU Adreno 740 Mali-G610 MC6 RAM 8/12 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5X ROM 256 GB UFS 4.0 256 GB UFS 3.1 Espandibile ❌ ❌ Sicurezza Lettore d'impronte ottico nello schermo Lettore d'impronte ottico nello schermo Fotocamera Primario Sony IMX800 50 MP f/1.8, 1/1.49″, 1 µm, PDAF, OIS

Ultra-grandangolare Omnivision OV13B10 12 MP f/2.2, FoV da 120°, 1/3.06″, 1.12 µm

Teleobiettivo Samsung S5K3K1 10 MP f/2.0, zoom 3.2x, 1/3.75″, 1 µm, OIS Primario Sony IMX707 50 MP f/1.9, 1/1.28″, 1.22 µm, PDAF, OIS

Ultra-grandangolare 12 MP f/2.2, FoV da 119°, 1/2.76″, 0.64 µm

Teleobiettivo Omnivision OV50D40 50 MP f/1.9, zoom 2x, 1/2.88″, 0.61 µm, OIS Feature Lenti Leica Lenti Leica Selfie Omnivision OV32C 32 MP f/2.0, 1/3.14″, 0.7 µm Sony IMX596 20 MP f/2.2, 1/2″, 0.8 µm Batteria 4.500 mAh 5.000 mAh Ricarica 67W 120W Ricarica wireless 50W

Inversa 10W ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ✔️ Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3

AAC/LDAC/LHDC 5.4

AAC/LDAC/LHDC/ASHA NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1+E5a)

BeiDou

NavIC (L5) GPS (L1+L5)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1+E5a)

BeiDou

NavIC (L5)

QZSS (L1+L5) Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Stereo

Dolby Atmos Stereo

Dolby Atmos Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Vibrazione Motore lineare Motore lineare asse X Software (al lancio) MIUI 14

Android 13 MIUI 14

Android 13 Prezzo (al lancio) 1.099,90€ (8/256 GB)

1.199,90€ (12/256 GB) 699,90€ (8/256 GB)

Xiaomi 13 Pro vs 13T Pro

Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13T Pro Dimensioni 162,9 x 74,6 x 8,38 mm

229 g 162,2 x 75,7 x 8,49 mm

200/206 g Impermeabilità IP68 IP68 Display AMOLED curvo

6,73″ WQHD+ (3.200 x 1.440 pixel)

20:9 in 522 PPI

LTPO 1-120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

PWM Dimming a 1.920 Hz

1.900 nits

HDR10+, HDR Pro, Dolby Vision

Gorilla Glass Victus AMOLED piatto

6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 446 PPI

144 Hz

Campionamento del tocco a 480 Hz

PWM Dimming a 2.880 Hz

2.600 nits

HDR10+, HDR Vivid, HDR Pro, Dolby Vision

Gorilla Glass 5 Chipset Snapdragon 8 Gen 2

4 nm Dimensity 9200+

4 nm CPU 1 x 3,2 GHz X3

2 x 2,8 GHz A715

2 x 2,8 GHz A710

3 x 2,0 GHz A510 1 x 3,35 GHz X3

3 x 3,0 GHz A715

4 x 2,0 GHz A510 GPU Adreno 740 Immortalis-G715 MC11 RAM 12 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X ROM 256 GB UFS 4.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 Espandibile ❌ ❌ Sicurezza Lettore d'impronte ottico nello schermo Lettore d'impronte ottico nello schermo Fotocamera Primario Sony IMX989 50 MP f/1.9, 1″-type, 1.6 µm, Dual PDAF+laser, OIS

Ultra-grandangolare Samsung S5KJN1 50 MP f/2.2, FoV da 115°, 1/2.76″, 0.64 µm

Telemacro Samsung S5KJN1 50 MP f/2.0, zoom 3.2x, 1/2.76″, 0.64 µm, OIS Primario Sony IMX707 50 MP f/1.9, 1/1.28″, 1.22 µm, PDAF, OIS

Ultra-grandangolare 12 MP f/2.2, FoV da 119°, 1/2.76″, 0.64 µm

Teleobiettivo Omnivision OV50D40 50 MP f/1.9, zoom 2x, 1/2.88″, 0.61 µm, OIS Feature Lenti Leica 8P Lenti Leica 7P Selfie Omnivision OV32C 32 MP f/2.0, 1/3.14″, 0.7 µm Sony IMX596 20 MP f/2.2, 1/2″, 0.8 µm Batteria 4.820 mAh 5.000 mAh Ricarica 120W 120W Ricarica wireless 50W

Inversa 10W ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ✔️ Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3

AAC/LDAC/LHDC 5.4

AAC/LDAC/LHDC/ASHA NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1+E5a)

BeiDou

NavIC (L5) GPS (L1+L5)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1+E5a)

BeiDou

NavIC (L5) Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Stereo

Dolby Atmos Stereo

Dolby Atmos Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Vibrazione Motore lineare asse X Motore lineare asse X Software (al lancio) MIUI 14

Android 13 MIUI 14

Android 13 Aggiornamenti garantiti 3 anni major update

5 anni patch sicurezza 4 anni major update

5 anni patch sicurezza Prezzo (al lancio) 1.399,90€ (12/256 GB) 799,90€ (12/256 GB)

899,90€ (12/512 GB)

999,90€ (16 GB/1 TB)

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le