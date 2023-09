Honor Magic 6 avrà una feature controversa come Huawei Mate 60

Nonostante le due compagnie non siano più ufficialmente connesse, dopo la vendita causa ban, Honor Magic 6 potrebbe “ereditare” una feature recentemente vista su Huawei Mate 60. Uso le virgolette perché, se prima Honor era solita sfruttare l'appartenenza a Huawei per sfruttarne le sue tecnologie, adesso è tutto frutto dei brevetti accumulati prima della cessione, pertanto è probabile che continueranno a esserci somiglianze ancora per diverso tempo.

Honor Magic 6 come Huawei Mate 60: per fare spazio alla selfie camera ci sarà un'”isola”

Sul proprio profilo Weibo, il noto leaker Digital Chat Station ha affermato che la serie Honor Magic 6 avrà un software basato su MagicOS 8.0, interfaccia proprietaria che fra le sue funzionalità introdurrà anche una sorta di Isola Dinamica. Questo perché, come su Huawei Mate 60, anche il top di gamma Honor avrebbe un punch-hole centrale, necessario per ospitare il sistema di sblocco facciale 3D che Honor utilizza sin dal lancio di Magic 2 nel 2018.

Attualmente, Huawei e Honor sono praticamente gli unici produttori che utilizzano la tecnologia tridimensionale per il riconoscimento facciale, il ché è un bene perché è un metodo biometrico molto sicuro e quasi impossibile da ingannare. Ha però un costo in termini di ingombro, perché richiede una quantità maggiore di sensori da affiancare alla fotocamera frontale, che Huawei prima e Honor poi camufferebbe in un'isola centrale che non può non ricordare quella di Apple.

Anche perché nella UI di Honor troverebbe posto la nuova feature in stile Live Window di Huawei, sfruttando così l'isola per monitorare attività in tempo reale, proprio come avviene sugli ultimi iPhone. Dopo la fotocamera frontale, un'altra importante novità di Honor Magic 6 riguarderebbe la fotocamera posteriore, teleobiettivo in primis.

