Red Magic 9 Pro è bello e futuristico, ma è anche resistente? | Video

Dopo il lancio in patria, il nuovo Gaming Phone di Red Magic è arrivato anche nei mercati occidentali (Italia compresa): quale occasione migliore per mettere alla prova le sue capacità in fatto di resistenza? Red Magic 9 Pro è passato tra le grinfie di JerryRigEverything: sarà sopravvissuto alle dure prove del celebre canale YouTube oppure sarà finito in pezzi?

Red Magic 9 Pro alle prese con i test di resistenza: ecco come si è comportato il nuovo Gaming Phone

Crediti: Red Magic

Piccola anticipazione, perché non ci piace tenervi sulle spine: Red Magic 9 Pro è sopravvissuto a tutti i test di resistenza, anzi si è comportato davvero bene. Oltre ad essere bellissimo, con il suo look futuristico, a quanto pare è anche uno smartphone robusto, in grado di reggere a graffi e non solo. Di seguito trovate il video completo: in questo modo potete dare un’occhiata alle performance del Gaming Phone direttamente con i vostri occhi.

Passando all’analisi della resistenza del top di gamma, il vetro protettivo che riveste il telefono è una soluzione abbastanza classica (e di alto livello): i primi graffi iniziano a farsi notare intorno al grado 6 della scala di Mohs mentre al livello 7 diventano molto più marcati. Nulla di anomalo: si tratta del giusto grado di resistenza ai graffi. Le prove continuano poi con il burn test, ossia l’esposizione ad una fiamma; in questo modo è possibile testare la resistenza del pannello OLED a bordo del dispositivo. Anche qui non si notano problemi: servono circa 20 secondi di esposizione alla fiamma prima di danneggiare i pixel dello schermo (solitamente il tempo medio è intorno ai 20/30 secondi).

Il test finale è quello più critico per i telefoni, che si tratti di modelli standard, particolari (come i Gaming Phone) o pieghevoli. Red Magic 9 Pro è stato sottoposto a piegatura: nonostante il suo particolare design, il sistema di raffreddamento con ventolina fisica e le luci LED, in flagship ha retto bene, dimostrando di avere una grande integrità strutturale. Insomma, promosso in pieno!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le