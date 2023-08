Honor Magic 6 Ultimate avrebbe un teleobiettivo da record

Una volta capito che gli smartphone non possono competere armi alla pari con le fotocamere professionali, i produttori hanno studiato varie tecnologie per compensare i limiti fisici di dispositivi così compatti. Per esempio il teleobiettivo periscopiale, che permette a un oggetto che misura meno di 1 cm di spessore di avere una lunghezza focale inimmaginabile prima di qualche anno fa. Ma anche i sensori da 200 MP, utili non tanto per scattare a così tanti pixel quanto per sfruttare il Pixel Binning per aumentare la sensibilità alla luminosità. La combinazione di queste due tecniche potrebbe concretizzarsi sotto forma di Honor Magic 6 Ultimate.

Il teleobiettivo di Honor Magic 6 Ultimate potrebbe settare un nuovo record fotografico

Finora abbiamo visto utilizzare sensori del genere solamente per la fotocamera principale, come accaduto su Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 12T Pro, Redmi Note 12 Pro+, Moto Edge 30 Ultra, Realme 11 Pro+ e la stessa serie Honor 90. Ma secondo il leaker Digital Chat Station, potrebbero iniziare a essere utilizzati dietro a una lente periscopiale, indicando un inedito sensore da 200 MP con dimensioni di 1/1.5″. Finora infatti, i conosciuti ISOCELL HP1, HP2, HP3 e HPX misurano 1/1.22″, 1/1.3″ e 1/1.4″.

Il primo a farlo sarebbe il succitati Honor Magic 6 Ultimate, il cui comparto fotografico si prospetta di primo livello, anche perché il sensore primario sarebbe un Sony 1″-type da 50 MP. Per la prima volta, quindi, lo zoom periscopico si baserebbe sul sensore da 200 MP anziché il Sony IMX858 da 50 MP di Honor Magic 5 Pro, con altri smartphone che si sono fermati ai 64 MP per il teleobiettivo periscopiale.

Magic 6 series new periscope structure pic.twitter.com/ywG4xCbjrQ — Teme (特米)𝕏|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) August 13, 2023

Non ne abbiamo ancora visto nessuno in azione, ma un teleobiettivo del genere potrebbe spingersi ulteriormente nella lunghezza focale, sfruttando i tanti pixel a disposizione per effettuare uno zoom digitale più evoluto. Ma non finisce qua, perché il leaker Teme ha aggiunto una carta sul tavolo, cioè l'adozione di un teleobiettivo a doppio prisma, utile per aumentare lo zoom senza andare a scapito dello spessore del telefono. I leak si pronunciano ulteriormente sulla scheda tecnica di Honor Magic 6 Ultimate, che avrebbe schermo BOE AMOLED 2K con PWM Dimming a 3.840 Hz, SoC Snapdragon 8 Gen 3 di prossima generazione e ricarica molto rapida (non ancora specificata).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le