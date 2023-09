Pixel 8 e 8 Pro, ci risiamo: svelate tutte le specifiche fotografiche

La settimana non poteva che iniziare all'insegna dell'ennesima fuga di notizie su Google Pixel 8 e 8 Pro, nuovamente oggetto di un leak con tanto di video teaser ufficiale trapelato prima del previsto. Le indiscrezioni si concentrano sulla fotocamera, uno se non l'elemento più importante per la serie Pixel, che da quando è stata creata si focalizza sull'offrire una qualità fotografica da prima della classe.

Sappiamo praticamente tutto sul comparto tecnico di Google Pixel 8 e 8 Pro, fotocamere in primis

Nel video teaser trapelato, Google conferma l'intenzione di concentrarsi sul software piuttosto che sull'hardware, lasciando che sia l'intelligenza artificiale a occuparsi di elevare l'esperienza generale, il tutto alimentato dal nuovo SoC Tensor G3 con chip di sicurezza Titan M2 e VPN integrata. Per le foto, una delle principali novità sarà Magic Editor, con l'IA che permetterà di riposizionare i soggetti nelle foto, scambiare i volti fra le persone, cambiare il cielo nei panorami e cambiare il punto di messa a fuoco in post-produzione. Non mancheranno feature come Real Tone, Night Sight, Astrophotography e Super Res Zoom.

Per quanto riguarda i video, Video Boost si occuperà di aumentare la fluidità delle riprese, Night Sight di migliorare la qualità con poca luce, Audio Eraser di pulire l'audio microfonico dai rumori di fondo e il tono della pelle verrà catturato più fedelmente. Se vi steste chiedendo quali saranno le specifiche fotografiche, ecco la lista completa:

Pixel 8 Pixel 8 Pro Principale 50 MP f/1.68

Sensore da 1/1.31″

Pixel da 1.2 μm

FoV di 82°

Autofocus Octa PD

OIS+EIS 50 MP f/1.68

Sensore da 1/1.31″

Pixel da 1.2 μm

FoV di 82°

Autofocus Octa PD

OIS+EIS Ultra-grandangolare 12 MP f/2.2

Pixel da 1.25 μm

FoV di 125.8°

Autofocus con correzione lente 48 MP f/1.95

Pixel da 0.8 μm

FoV di 125.5°

Autofocus con correzione lente Teleobiettivo Zoom digitale Super Res Zoom 8x 48 MP f/2.8

Pixel da 0.7 μm

Zoom ottico 5x

Zoom digitale Super Res Zoom 30x

Autofocus Quad PD

OIS+EIS Selfie camera 10.5 MP f/2.2 Dual PD

Pixel da 1.22 μm

FoV di 95° 10.5 MP f/2.2 Dual PD

Pixel da 1.22 μm

FoV di 95° Sensori aggiuntivi Sensore LDAF (Laser Detect Autofocus) single-zone

Sensore Flicker e Spectral Sensore LDAF (Laser Detect Autofocus) multi-zone

Sensore Flicker e Spectral

