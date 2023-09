Lo sviluppo di Android 14 continua: la prima beta QPR1 è imminente

Nonostante Android 14 non sia ancora disponibile in versione finale, Google ha già annunciato l'arrivo della prima beta per l'aggiornamento QPR1 che sarà disponibile per gli iscritti al programma tra pochi giorni. I lavori sulla prossima versione di Android dovrebbero ormai essere terminati e si attendo soltanto il lancio della versione completa.

Android 14 QPR1 Beta arriva la prossima settimana

Crediti: Google

Google ha annunciato, contestualmente, che Android 14 Beta 5.3 sarà l'ultima versione di test del nuovo aggiornamento del sistema operativo e che quindi il Beta Program inizierà a fornire le versioni di prova del nuovo aggiornamento QPR1.

La prima beta di Android 14 QPR1 arriverà ufficialmente nella settimana del 18 settembre, mentre il ciclo di sviluppo dovrebbe concludersi nel mese di dicembre 2023 quando l'aggiornamento sarà pubblicato ufficialmente insieme ad un Pixel Feature Drop.

Se siete iscritti al Beta Program ma non volete ricevere l'aggiornamento QPR1, Google consiglia di abbandonare il programma prima dell'inizio della prossima settimana. In questo modo si rimarrà su Android 14 e si eviterà la perdita dei dati causata dall'aggiornamento.

