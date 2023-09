Pokémon GO non va sul tuo Samsung? Colpa della One UI: come risolvere

Da qualche giorno, alcuni possessori di smartphone Samsung in giro per il mondo stanno lamentando problemi con Pokémon GO. Lanciato nel 2016, il gioco AR di Niantic continua a raccogliere milioni di giocatori mensili, ma chi ci gioca su dispositivi della compagnia sud-coreana sta riscontrando dei malfunzionamenti anomali. Un problema di cui la stessa casa di produzione Niantic ha parlato pubblicamente, e nel frattempo c'è chi ha trovato una possibile soluzione al bug software.

L'aggiornamento One UI 5.1.1 “rompe” Pokémon GO sugli smartphone Samsung: come fixare il problema

Thanks for sharing, Haley! We've received similar reports regarding the login issues after the latest update on Samsung S21 devices. Our team is looking into it, please keep an eye out on our official channels for updates! ^TA — Niantic Support (@NianticHelp) September 13, 2023

Il problema sarebbe da ricondurre all'aggiornamento One UI 5.1.1, arrivato sugli smartphone Samsung nel corso dei mesi passati e che a quanto pare sarebbe la causa del problema di Pokémon GO. Non è ancora chiara la natura del bug, ma chi ha aggiornato il proprio Samsung all'ultima release software non sarebbe più in grado di avviare il gioco. Provando a effettuare l'accesso al proprio account, gli utenti non riuscirebbero a fare l'accesso al gioco di Niantic. Chi invece ha smartphone con One UI 5.1.1 pre-installata, come nel caso di Z Fold 5 e Z Flip 5, non sembrerebbe avere problemi, sintomo del fatto che il bug sia da ricondurre al salto di versione dalla One UI precedente alla 5.1.1.

Unless of course you have a Samsung 21 because you'll get this message. It's been 6 days of this. We just bought new phones because we know that @NianticHelp @PokemonGoApp @SamsungMobileUS will not fix this issue. Repost if your having the same issue. Let's fix the bug. pic.twitter.com/8i15GTdP7y — Reladude (@reladude) September 12, 2023

Nell'attesa che Samsung e/o Niantic rilascino un aggiornamento correttivo, c'è chi dice di aver fixato il bug eseguendo lo stop forzato e la pulizia di dati e cache delle app Google, Pokémon GO, Play Store, Play Services e Play Services for AR e riavviando lo smartphone; qualora non funzionasse, il consiglio è quello di provare anche a fare il logout dall'account Pokémon GO, disattivare Google Play Protection, disattivare l'autenticazione a 2 fattori di Google e rimuovere tutti gli accessi delle app di terze parti da questo link (per poi riattivare tutto a processo terminato). Tuttavia, è una procedura che vi consigliamo di fare soltanto se sapete cosa state facendo.

