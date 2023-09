Samsung Galaxy A05s svelato da OnLeaks: ecco i primi dettagli

Tutti i riflettori sono puntati sul prossimo Galaxy S23 FE, ma oltre al nuovo flagship economico la compagnia asiatica ha in serbo anche altri dispositivi per la seconda metà dell'anno. Tra questi c'è spazio anche per i budget phone con Samsung Galaxy A05 e A05s: dopo aver scoperto tanti dettagli sul modello maggiore ora tocca al “piccolo” della gamma con le prime indiscrezioni sulle specifiche e le immagini di OnLeaks.

Samsung Galaxy A05s nelle immagini di OnLeaks (con i primi dettagli sulle specifiche)

Crediti: OnLeaks x MySmartPrice

Se volete saperne di più sul modello A05, trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato (che raccoglie i leak trapelati finora). Qui parliamo invece solo di Samsung Galaxy A05s, protagonista di una serie di immagini di OnLeaks insieme ad alcuni dettagli sulle specifiche. In termini di design il nuovo modello budget segue la scia di Galaxy A04s, seppur con un notch a goccia leggermente più contenuto. Lo smartphone presenta una tripla fotocamera senza alcun modulo a contenerla, affiancata dal Flash LED.

Il lettore d'impronte digitali è integrato nel tasto di accensione mentre le dimensioni sarebbero di circa 167,9 x 77,7 x 8,8 mm. Non mancheranno un ingresso mini-jack per le cuffie ed una porta Type-C per la ricarica; il display (flat) dovrebbe essere un'unità da 6,6″. Stando alle certificazioni, lo smartphone dovrebbe montare una batteria da 4.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 25W. Purtroppo i dettagli terminano qui e dovremo necessariamente attendere ulteriori novità.

Per quanto riguarda il precedente A04s, in vendita anche in Italia, ricordiamo che si tratta di un terminale con display LCD da 6,5″ HD+, un chipset Exynos 850, una fotocamera da 50 MP e 5.000 mAh con ricarica da 15W. Un dispositivo accessibile e basilare, disponibile da noi ad uno street price di poco superiore ai 100€.

