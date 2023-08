Domotica sempre sotto controllo grazie al nuovo Xiaomi Smart Display 8 Pro

Xiaomi in questi giorni ha lanciato sul mercato cinese un nuovo schermo intelligente poratile che consente di avere sempre sotto controllo ogni aspetto della propria casa intelligente. Grazie al nuovo Smart Display 8 Pro, infatti, gli utenti potranno visualizzare in ogni momento le informazioni più importanti riguardanti la domotica, ma anche il meteo ed eventuali avvisi come telefonate e notifiche perse grazie all'interconnessione con l'ecosistema del brand cinese.

Xiaomi Smart Display 8 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Smart Display 8 Pro è dotato di uno schermo LCD da 8″ che può essere utilizato come hub centrale per la propria casa intelligente. Grazie al sistema operativo MIUI Home OS, questo display è interconnesso con l'intero ecosistema di Xiaomi e quindi può essere facilmente utilizzato per controllare qualsiasi dispositivo smart, che sia esso uno smartphone, un tablet oppure uno strumento per la domotica. La batteria da 7500 mAh, garantisce un'ottima autonomia consentendo di trasportare liberamente lo smart display in giro per la casa.

Questo nuovo dispositivo è dotato anche di supporto per gli infrarossi, quindi può essere controllato con un telecomando e fungere da telecomando lui stesso. Per esempio, grazie alla tecnologia IR, questo Smart Display può controllare anche i vecchi condizionatori non connessi ad internet, inviando loro in segnale di accensione come fosse un vero e proprio telecomando.

Xiaomi Smart Display 8 Pro sarà disponibile in Cina a partire dal 8 agosto in pre-ordine, ma non è stato ancora annunciato il prezzo ufficiale. Considerando che il modello da 10″ costa circa 140€ (999 yuan) e quello da 6″ circa 50€ (349 yuan), è lecito aspettarsi un posizionamento nel mezzo. La commercializzazione internazionale di questo prodotto, inoltre, sembra improbabile dato il mancato arrivato anche dei precedenti modelli.

