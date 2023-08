Android 13 ottiene le patch di sicurezza di agosto 2023: ecco le novità

Oltre al grande caldo, questa estate ci riserva anche una nuova patch di sicurezza per Android con tantissimi problemi risolti ed alcuni bugfix relativi unicamente ai dispositivi Pixel di Google, in particolare Pixel Fold e Pixel Tablet. Questo nuovo aggiornamento è disponibile da subito sui dispositivi realizzati direttamente da Google, mentre gli altri utenti Android dovranno attendere che il produttore del proprio smartphone rilasci l'aggiornamento compatibile.

Patch di sicurezza di agosto: 39 vulnerabilità risolte su Android 13

Grazie alle nuove patch di sicurezza di agosto 2023, su Android 13 vengono risolte ben 39 vulnerabilità, tutte con priorità alta o critica. L'installazione di questo nuovo aggiornamento, quindi, è altamente consigliato ma purtroppo non arriverà subito per tutti. Le patch di sicurezza infatti vengono gestite direttamente dai produttori, che devono adattare l'aggiornamento al proprio dispositivo e quindi rilasciarlo di conseguenza, richiedendo tempi che purtroppo sono sempre più lunghi. Google stessa si è lamentata della vicenda, chiedendo ai produttori maggiore velocità.

Questo nuovo aggiornamento, tuttavia, si occupa di risolvere anche diversi problemi su Google Pixel Fold e Pixel Tablet, come le disconnesioni dei dispositivi Bluetooth e l'orientamento sbagliato dei live wallpaper. Elencati qui sotto trovate tutte le novità relative a questo aggiornamento.

Bluetooth

Risolto un problema che causava la mancata connessione delle tastiere Bluetooth (Pixel Fold, Pixel Tablet)

Interfaccia utente

Risolto un problema che causava l'incorretta visualizzazione dell'orientamento dei Live Wallpapers (Pixel Fold)

Risolto un problema che causava un blocco dello schermo (Pixel Fold)

Risolto un problema che causava la mancata registrazione degli input di ricerca sulla home screen (Pixel Fold)

Risolto un problema che causava flickering o glitch nella Hub Mode (Pixel Tablet)

Per scaricare questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che verificarne la disponibilità tramite le impostazioni del vostro smartphone.

