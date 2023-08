Galaxy Z Fold 5: il teardown svela il segreto della sua resistenza alle cadute

Vista la sua natura di smartphone pieghevole, con Samsung Galaxy Z Fold 5 è stata migliorato il grado di resistenza offerto contro danni e usura, non soltanto in termini di cerniera. Lo conferma il video teardown eseguito come al solito dal caro JerryRigEverything, che con il suo operato soddisfa la curiosità di chi vorrebbe scoprire quanto sia coriaceo uno smartphone senza però dover spendere migliaia di euro e scoprirlo a nostre spese.

Dentro Samsung Galaxy Z Fold 5 c'è un elemento che migliora la resistenza alle cadute

Accedere alle “interiora” di Samsung Galaxy Z Fold 5 non è affatto facile, come ogni teardown di uno smartphone pieghevole ci insegna, essendo anche che il foldable Samsung è certificato IPX8. Per rimuovere il pannello principale bisogna staccare (e rompere irrimediabilmente) la cornice che lo circonda, finendo per danneggiare il display stesso. Ma soltanto così si può vedere il nuovo strato assorbente che Samsung ha aggiunto sotto allo schermo, componente che troviamo per la prima volta su un pieghevole con Z Fold 5 (e Z Flip 5).

È un sottile strato di schiuma con dei cerchi intagliati attaccato alla sezione metallica interna, il cui scopo è quello di distribuire uniformemente pressioni e urti ed evitare che un'eventuale caduta possa significare la morte dello schermo, vista la sua maggiore fragilità rispetto agli schermi non pieghevoli. La protezione è sempre offerta dalla tecnologia Ultra-Thin Glass, che nonostante il nome è comunque un composto plastico in quanto il vetro standard non può flettersi così tanto senza rompersi.

