Zoom 400x: i camera phone del 2024 saranno esagerati

Quasi nessuno se ne ricorda, ma già nel 2004 un telefono come Sharp 902 si presentava sul mercato come il primo dotato di zoom ottico 2x. Nel 2006, il ben più conosciuto Nokia N93 era l'oggetto del desiderio degli appassionati di fotografia mobile con il suo obiettivo ottico Carl Zeiss con zoom 3x. Dal 2009 in poi iniziarono a spuntare gli ibridi smartphone/fotocamera, come nel caso del Samsung Galaxy S4 Zoom e del suo zoom 10x con obiettivo retrattile. Questo rimane il record odierno, con i produttori che si sono invece concentrati nel miniaturizzare i componenti necessari per uno zoom tale, sdoganando il concetto di teleobiettivo periscopiale. Tuttavia, all'orizzonte si intravede un ennesimo salto in avanti, con i leaker che si sbilanciano nel parlare di zoom 200x, 300x e 400x.

I brand cinesi vogliono alzare l'asticella dello zoom sui rispettivi camera phone

Oo My God, there is a Phone with 400X Zoom as well. Who the hell is this? 😬😬 https://t.co/T9DCnehWyt pic.twitter.com/RsS6WDGbwj — Kartikey Singh (@That_Kartikey) August 23, 2023

Il primo a parlarne è Digital Chat Station: secondo il noto insider cinese, nel 2024 vedremo i primi smartphone dotati di zoom ibrido 200x/300x e con un range 400x. Bisogna però fare attenzione ai termini utilizzati, perché quando si parla di “range” non si fa riferimento al massimo zoom raggiungibile bensì all'ampiezza fra le varie lenti. Huawei Mate 50 Pro viene pubblicizzato dall'azienda per essere capace di avere uno zoom 200x, quando in realtà ha uno zoom ottico 3.5x che diventa uno zoom digitale 100x. Da dove esce questo 200x? Se si considera che l'ultra-grandangolo ha uno zoom 0.5x, ecco che poter zoomare fino in 100x significa avere un range 200x.

Magic 6 series new periscope structure pic.twitter.com/ywG4xCbjrQ — Teme (特米)𝕏|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) August 13, 2023

Ciò che ne consegue è che parlare di range 400x dovrebbe significare parlare di zoom digitale 200x, comunque un'evoluzione tecnica (almeno sulla carta) rispetto a quanto visto finora con camera phone che non vanno oltre il 100x. Per quanto sia intrigante come idea, uno zoom del genere richiede una dotazione tecnica all'altezza: usare uno zoom ottico 3.5x, 5x o 10x non sarebbe sufficiente e il risultato sarebbero foto difficilmente utilizzabili per la loro scarsa qualità, a meno di miracoli lato software.

Si vocifera che alcuni brand cinesi stiano lavorando in tal senso, per quanto dal 2021 soltanto Samsung utilizzi regolarmente teleobiettivi periscopiali con zoom ottico 10x. Per esempio, i brevetti postati su X dal leaker Teme ci rivelano che Honor Magic 6 Pro/Ultimate potrebbe essere uno dei pochi modelli ad avere un teleobiettivo a periscopio a doppio prisma.

