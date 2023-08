Questi monopattini elettrici Kugoo sono in super sconto, ma ancora per pochi giorni

Mancano solo pochi giorni alla fine del mese e al termine dei saldi Geekmall sui veicoli green (qui trovate tutti i dettagli). Tra i monopattini elettrici in sconto ci sono tre modelli Kugoo particolarmente apprezzati dagli utenti, ora proposti a prezzi super vantaggiosi grazie ai nuovi coupon disponibili. Se siete interessati affrettatevi perché la promo termina il 31 agosto!

Tre monopattini elettrici Kugoo a prezzo top su Geekmall: imperdibili con codice sconto

Crediti: Kugoo

Tra i saldi estivi Geekmall dedicati ai veicoli elettrici non poteva mancare il modello Kirin M4 Pro, disponibile a soli 509€ in offerta lampo e con un codice aggiuntivo che vi fa risparmiare altri 30€. Si tratta di un veicolo fuoristrada adatto ai neofiti e agli esperti, dotato di un motore da 500W, pneumatici antiscivolo da 10″ ed un'autonomia fino a 75 km. Grazie alle luci LED potrete spostarvi in sicurezza anche nelle ore più buie, mentre il corpo pieghevole lo rende adatto per essere trasportato durante viaggi e gite (con un ingombro contenuto). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto (e quelli presenti all'interno dell'articolo) allora provate a disattivare AdBlock.

Crediti: Kugoo

Il monopattino elettrico KuKirin G2 Max è un altro modello parecchio conosciuto, un vero mostro di potenza riservato solo agli utenti che cercano il top. In questo caso il motore è una soluzione da 1000W in grado di offrire la giusta potenza per affrontare anche le vie più impervie. L'autonomia è di circa 80 km mentre gli pneumatici da 10″ sono progettati per resistere all'usura e agli urti. Per una guida all'insegna della comodità è presente un sistema di ammortizzazione a quattro bracci. KuKirin G2 Max scende a 699€ con flash sale e codice sconto, ovviamente con spedizione gratis direttamente dall'Europa.

Crediti: Kugoo

Se siete in cerca di un modello tutto performance, allora sappiate che anche Kukirin M5 Pro non scherza affatto. Ritroviamo un motore da 1000W, ruote da 10″ ed un'autonomia intorno ai 70 km, il tutto accompagnato da un sistema di frenata e sospensioni al top (per la massima sicurezza). Il sistema di illuminazione è stato ridisegnato e conta 7 luci LED: in questo modo sarete visibili da ogni angolazione e non correrete rischi in situazioni di scarsa illuminazione. Kuririn M5 Pro è l'alleato che stavate aspettando per i vostri spostamenti green all'insegna della potenza e della comodità: il monopattino scende a 699,9€ con coupon. Ricordiamo che tutte le offerte sono valide fino al 31 agosto: dopo questa data i codici non saranno più attivi.

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

