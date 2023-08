iPhone 15 venderà meno di iPhone 14: un noto analista spiega perché

Quando parla Ming-Chi Kuo tutti ascoltano, trattandosi di uno degli insider più noti del settore, specialmente quando si parla di Apple, come nel caso della prossima serie iPhone 15. Questa volta le voci di corridoio non riguardano la scheda tecnica e le nuove caratteristiche a cui hanno lavorato in quel di Cupertino, bensì delle previsioni di vendita che non sembrano essere particolarmente positive.

Ecco perché la serie iPhone 15 rischia di vendere meno della serie iPhone 14

Apple 8月3日法說對Apple與供應鏈的股價影響預覽 / The preview of how Apple's earnings report on August 3 will affect Apple stocks and the supply chainhttps://t.co/yb55UYVd3b — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 2, 2023

L'analista parla chiaro: la domanda per iPhone 15 è previsto che sarà inferiore rispetto ad iPhone 14, che ricordiamo che essere una delle serie più di successo degli ultimi anni per Apple, più di iPhone 13 e 12. “A meno che la domanda per l'iPhone 15 non sia migliore delle aspettative, la maggior parte dei fornitori dovrà affrontare una pressione di crescita”, aggiungendo che questo trend negativo non interesserà soltanto gli smartphone ma in generale i prodotti Apple, che nella seconda metà del 2023 venderanno meno rispetto allo stesso periodo del 2022.

Circoscrivendo il discorso ai soli iPhone, sicuramente non aiuterà il fatto che per tutta la gamma iPhone 15, quindi anche modelli Plus, Pro e Pro Max, sono previsti aumenti di prezzo e una scarsa disponibilità al lancio, che da sempre rappresenta il momento clou per determinare quale sarà l'andamento delle vendite. Questo a fronte di specifiche evolute rispetto ai modelli attuali, per esempio materiali più pregiati, memorie più ampie, un Apple A17 di nuova generazione a 3 nm e fotocamere più avanzate.

