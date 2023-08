Le tue pedalate estive sono più economiche con BEZIOR XF103

L'estate è la stagione perfetta per godersi delle belle gite all'aria aperta, magari in sella ad una bicicletta elettrica che garantisce comfort ed affidabilità. Grazie ad un ottimo sconto presente oggi sul noto shop online Gogobest, è possibile portare a casa la e-bike BEZIOR XF103 ad un prezzo davvero senza paragoni!

BEZIOR XF103 è la bici elettrica perfetta per l'estate: ecco un coupon per risparmiare!

Crediti: BEZIOR

BEZIOR XF103 è una Mountain Bike elettrica dotata di motore brushless da 500W con un sensore di cadenza a 12 magneti, in grado di garantire una velocità massima di 25 Km/h (come da regolamentazione europea). La batteria da 36V 10Ah integrata direttamente struttura garantisce un'autonomia di circa 65 Km in modalità pedalata assistita e si ricarica in circa 6 ore.

Il design di questa e-bike garantisce comodità e sicurezza, adatta veramente ad ogni tipo di utente, grazie alle ruote da 20″ con pneumatici da 4″ in grado di affrontare facilmente qualsiasi tipo di terreno: inclusi sabbia, neve e fango. La sospensione a molla frontale evita che gli urti possano danneggiare la bici, mentre i freni a disco meccanici (due frontali e due posteriori) garantiscono controllo e stabilità anche a velocità più alte.

Il display LCD posizionato sul manubrio permette di avere sempre sotto controllo le informazioni più importanti come velocità, distanza percorsa, e autonomia della batteria, mentre il cambio SHIMANO a 7 rapporti permette di regolare al meglio la trazione per una pedalata più confortevole fino ad una pendenza di 30°.

La bici elettrica BEZIOR XF103 è disponibile oggi su Gogobest ad un prezzo davvero eccezionale: solo 759.99€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, che avviene direttamente dai magazzini europei del noto store, è totalmente gratuita.

BEZIOR XF103, tuttavia, non è l'unica e-bike attualmente in sconto: Gogobest infatti propone una vasta selezione di prodotti in promozione che potete consultare collegandovi alla pagina ufficiale dello store.

Contenuto realizzato in collaborazione con GOGOBEST.

