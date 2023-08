OnePlus presenta il caricatore wireless che ricarica e raffredda contemporaneamente

OnePlus ha presentato in queste ore un nuovo caricatore wireless magnetico dalla duplice funzione: non solo ricarica il vostro smartphone ma lo raffredda anche durante le sessioni di gaming più intensive. Questo nuovo dispositivo della celebre compagnia cinese, infatti, sfrutta un radiatore per raffreddare a liquido il dispositivo a cui è collegato.

OnePlus Liquid Cooling Magnetic Wireless Charger: tutto quello che c'è da sapere

Crediti: OnePlus, Canva

Con un post sui social OnePlus ha annunciato il nuovissimo Liquid Cooling Magnetic Wireless Charger, che grazie ad una rivoluzionaria tecnologia consentirà di raffreddare contemporaneamente lo smartphone. Questo dispositivo potrebbe quindi tornare particolarmente utile a tutti i giocatori che vogliono mantenere la batteria carica e lo smartphone a temperature fino ad un minimo di 34°.

Purtroppo lo specifiche tecniche di questo nuovo prodotto saranno annunciate solo tra qualche giorno, dato che OnePlus non ha ancora diffuso i dettagli relativi allo standard di ricarica utilizzato, la velocità complessiva e la compatibilità con i diversi dispositivi.

OnePlus Liquid Cooling Magnetic Wireless Charger sarà disponibile in Cina a partire dal 9 agosto, ma il prezzo resto ancora avvolto nel mistero. Al momento il prodotto sembra possa restare una esclusiva del mercato cinese, ma non escludiamo che OnePlus possa portare questo rivoluzionario dispositivo anche in occidente.

