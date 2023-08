Honor 90 e 90 Lite sono gli smartphone dell’estate: foto mozzafiato per le tue vacanze magiche!

Siamo nel pieno dell'estate e per molti questo è il momento delle vacanze. Le giornate sono lunghe, le serate calde e siamo tutti esausti: è arrivato il momento di mettere in pausa i problemi quotidiani e godersi una meritata vacanza (al mare, in montagna o in città, tre alternative per infinite possibilità). E qui entrano in gioco Honor 90 e 90 Lite, gli smartphone che rendono l'estate ancora più speciale. Tra spiagge soleggiate, avventure in montagna e scampagnate in città, l'estate è una fiera di colori vivaci, sorrisi contagiosi e paesaggi straordinari. Ed è proprio in questi momenti che avere un dispositivo capace di immortalare l'atmosfera incantevole diventa fondamentale. Honor 90 e 90 Lite sono i compagni perfetti per trasformare ogni momento in un piccolo capolavoro da portare sempre con sé!

Con Honor 90 e Honor 90 Lite catturi ogni dettagli della tua estate: foto e video al top per rivivere tutte le emozioni!

Crediti: Honor

Capacità fotografiche avanzate, prestazioni affidabili e stile da vendere: questa è la ricetta magica di Honor 90 e Honor 90 Lite, i nuovi smartphone del brand lanciati in Italia nelle scorse settimane. Due dispositivi unici, ognuno con le sue peculiarità ed il suo pubblico di riferimento: da un lato un modello budget con un look giovanile, in linea con i trend attuali; dall'altro un piccolo gioiello che continua la tradizione della serie Number di Honor (con un look elegantissimo ed una back cover luccicante). Due design simili, ma che guardano ad utenti differenti e entrambi accomunati dall'obiettivo di offrire un'esperienza fotografica d'eccezione.

Crediti: Honor

Con una qualità foto e video mozzafiato, questi smartphone offrono la possibilità di catturare dettagli straordinari e colori vibranti. Ogni scatto diventa un ricordo indelebile e ogni video racconta una storia coinvolgente: che si tratti di un tramonto sulla spiaggia, di una festa con gli amici o di una semplice passeggiata in natura, Honor 90 e 90 Lite sono pronti a catturare ogni istante con una qualità che stupisce. L'estate diventa ancora più magica quando hai tra le mani gli strumenti giusti per catturare e condividere la sua bellezza unica.

Sottile e leggero (7,8 mm di spessore per 183 grammi di peso), dotato di bordi arrotondati ed un ampio display OLED Quad-curve da 6,7″ 1.5K+ a 120 Hz, con una scocca brillante che ospita una fotocamera con l'iconico design Dual Ring. Questo è Honor 90, il nuovo modello di punta della serie N mosso dallo Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition e dotato di una batteria da 5.000 mAh con super ricarica da 66W.

Il dispositivo è pensato appositamente per i vlogger e gli amanti della fotografia mobile: il sensore principale è un'unità da ben 200 MP (1/1,4″), accompagnato da un modulo ultragrandangolare e macro ed un obiettivo per la profondità di campo. E per non farsi mancare nulla è presente una selfie camera da 50 MP. Il risultato? Scatti e autoscatti mozzafiato, video realizzati con il supporto dell'intelligenza artificiale (AI Vlog Assistant) e tante funzioni e modalità per creare i tuoi capolavori.

Honor 90 Lite non è da meno, sia in termini di stile che per quanto riguarda il comparto tecnico. Il dispositivo segue la scia del fratello maggiore con un modulo fotografico simile ma si distacca leggermente nelle forme generali, adottando un profilo più squadrato. Lo smartphone offre uno schermo LCD da 6,7″ Full HD+ a 90 Hz e anche in questo caso siamo alle prese con un dispositivo semplice da impugnare, sottile e leggero (con 7,4 mm di spessore per 179 grammi di peso). Le performance sono affidate al Dimensity 6020 di MediaTek, il tutto alimentato da una capiente batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 35W.

Crediti: Honor

Anche qui l'attenzione al comparto fotografico è elevata: il “piccolo” della serie si affida ad una fotocamera principale da 100 MP, un sensore ultragrandangolare ed un obiettivo macro, con una selfie camera da 16 MP. Non mancano funzioni esclusive per i Vlogger come Honor Cut (per modificare e personalizzare in modo rapido e semplice i tuoi video).

Crediti: Honor

I nuovi Honor 90 e Honor 90 Lite sono gli alleati perfetti per accompagnarti durante le tue vacanze: non perdere l'opportunità di catturare ogni dettaglio, ogni sorriso e ogni panorama mozzafiato che questa stagione ha da offrire. Affida i tuoi ricordi a questi elegantissimi smartphone e sperimenta la gioia di rivivere ogni momento speciale ogni volta che guardi le tue foto e i tuoi video.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Honor.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le