Bing Chat vi aiuterà anche a riformulare le frasi grazie a ChatGPT in Edge

Microsoft sembra aver fatto di Bing Chat il suo prodotto di punta con il continuo sviluppo di nuove funzione che semplificano in modo drastico l'esperienza utente. Nelle ultime versioni per sviluppatori, infatti, è apparsa una modalità che addirittura consente di riformulare al volo le frasi appena scritte tramite l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Al momento la funzione non è disponibile per tutti, ma ben presto potrebbe essere annunciata ufficialmente da Microsoft.

Bing Chat diventerà sempre più potente grazie all'integrazione diretta nel browser Edge

Spesso passiamo diversi minuti a scegliere le parole da utilizzare in un testo, provando a riprovando diverse versioni fino a trovare quella che nella nostra testa suona meglio. Tutto questo processo mentale sta per essere semplificato in modo drastico grazie a Bing Chat e al browser Microsoft Edge. L'azienda di Redmond, infatti, ha sviluppato una nuova funzione integrata nel browser che permette di riformulare immediatamente una frase appena scritta, lasciando il processo di elaborazione all'intelligenza artificiale.

La funzione è stata scoperta solo negli ultimi giorni nelle versioni Canary del browser, quindi è disponibile solo per una cerchia estremamente ristretta di utenti in grado di abilitare le funzioni nascoste. Bisognerà attendere quindi l'annuncio ufficiale di Microsoft prima di poter utilizzare liberamente la rielaborazione intelligente del testo, con la possibilità di aggiustare anche il tono e la lunghezza della frase. Nel tweet sottostante, è possibile ammirare la funzione in azione.

Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni da parte di Microsoft che molto probabilmente presenterà in pompa magna questa e tante altre funzioni attualmente in sviluppo per Bing e Windows Copilot.

