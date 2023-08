N-one NPad S scende a soli 81€: il tablet economico che si ispira a Redmi Note 12

Arriva una super occasione dedicata ad uno dei migliori tablet Android budget del brand N-one, marchio che stiamo apprezzando sempre di più grazie ai suoi prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Se cercate un tablet e non volete rinunciare ai trend attuali in fatto di stile, allora N-one NPad S è il dispositivo adatto: il nuovo arrivato debutta su Banggoood con tanto di spedizione dall'Europa e un codice sconto dedicato!

N-one NPad S: il nuovo tablet Wi-Fi/GPS debutta su Banggood in offerta con codice sconto

Il look di N-one NPad S è familiare, con una dual camera posteriore composta da sensori circolari, un flash LED e un modulo rettangolare. Un layout già visto a bordo di vari dispositivi e che di recente è apparso anche nella serie Redmi Note 12 (con i modelli base).

Il nuovo tablet è una soluzione low budget mossa dal chipset MediaTek Kompanio 500, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. L’ampio display HD da 10,1” permette di godersi serie TV e giochi in ogni occasione mentre Android 12 consente di avere un’esperienza di utilizzo fluida.

Il resto delle caratteristiche comprende il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, uno slot microSD per espandere lo spazio di archiviazione, 6.600 mAh di batteria (ricaricabile tramite Type-C) e fotocamere da 5 MP (principale) e da 2 MP (selfie).

N-one NPad S è disponibile su Banggood con spedizione rapida dai magazzini europei dello store: il tablet debutta in offerta con codice sconto (più cover e pellicola in omaggio) ad un nuovo minimo, ossia 81,9€! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

