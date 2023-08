iQOO Z7 Pro ha una data di presentazione ufficiale

iQOO ha finalmente annunciato in queste ore la data di presentazione ufficiale del nuovoo modello Z7 Pro. Con una nota stampa, infatti, la celebre compagnia cinese ha comunica che il mese di agosto si chiuderà proprio con l'evento di presentazione del nuovo smartphone firmato iQOO che promette battaglia a dispositivi come OnePlus Nord CE 3 e Redmi Note 12 Pro.

L'estate si chiuderà con l'arrivo di iQOO Z7 Pro

iQOO Z7 Pro 5G sarà presentato ufficialmente il 31 agosto 2023, proprio a ridosso dell'IFA di Berlino. Le informazioni ufficiali sul nuovo smartphone attualmente scarseggiano, ma i rumor suggeriscono possa essere dotato di uno schermo AMOLED Dual Edge da 6,78″ con risoluzione Full HD+ e un chipset Dimensity 7200 di MediaTek, affiancato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Adesso che la data di uscita è stata ufficializzata, è lecito aspettarsi dei teaser durante le prossime settimane che possano confermare o smentire i rumor.

Non ci resta quindi che segnare la data sul calendario e attendere la fine di agosto per scoprire quello che si preannuncia uno dei migliori smartphone della fascia media del 2023. Vi ricordiamo che la presentazione è attualmente prevista solo in Cina, quindi potrebbe non essere disponibile fin da subito un modello global.

