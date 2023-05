Microsoft annuncia Windows Copilot: l’assistente personale con IA per Windows 11

In occasione dell'annuale evento BUILD, Microsoft ha annunciato le novità relative all'intelligenza artificiale in arrivo nel sistema operativo Windows 11. Grazie all'assistente personale Windows Copilot, l'OS della compagnia di Redmond sarà il primo a guadagnare l'integrazione ufficiale con l'intelligenza artificiale, ovviamente alimentato dalla potenza di GPT-4 e Bing Chat.

Con Windows Copilot Microsoft integra l'intelligenza artificiale nel sistema operativo

A partire dal prossimo autunno, Windows 11 si arricchirà di un nuovo assistente personale basato sull'intelligenza artificiale, dicendo probabilmente addio una volta per tutte a Cortana. Windows Copilot si comporterà come i tanti chatbot che abbiamo visto proliferare in rete negli ultimi tempi, con la differenza che potrà agire direttamente sul sistema operativo.

Copilot, infatti, potrà modificare le impostazioni del PC in base alle nostre esigenze, direttamente dalla chat. Per esempio, sarà possibile chiedergli di attivare la modalità scura di Windows 11, oppure di risolvere un problema che abbiamo riscontrato con applicazioni o driver. Microsoft, inoltre, ha annunciato la compatibilità con i plugin di Bing Chat, che potranno essere utilizzati direttamente anche tramite Windows Copilot.

Si tratta di un primo passo verso una vera e propria rivoluzione dell'intelligenza artificiale: Copilot, infatti, sarà integrato anche in tutte le app del pacchetto Office e nei servizi web realizzati da Microsoft. La compagnia statunitense, quindi, sta per lanciare un'esperienza d'uso uniforme per tutte le proprie applicazioni, in modo da far abituare gli utenti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

