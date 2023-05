Google Pixel Tablet potrebbe arrivare in una nuova colorazione inedita

Nonostante Google abbia annunciato solo tre colorazioni per il nuovo Pixel Tablet, in rete ne è emersa una quarta totalmente inedita, ma probabilmente tutti si aspettavano di vedere. Google Pixel Tablet, in futuro, potrebbe arrivare sul mercato anche in una colorazione in tonalità di nero, alternate dal grigio scuro. Perché, quindi, Google ha deciso di rimuove per il momento questo colore? Il motivo potrebbe essere legato al dock.

Google Pixel Tablet anche in tonalità di nero? Le prime immagini

Google Pixel Tablet sarà disponibile a partire dal 20 giugno in diversi paesi del mondo (ma non in Italia) nelle colorazioni Porcellana, Rosa e Nocciola, ma in seguito potrebbe arrivare anche una versione Carbone, in tonalità di nero e grigio scuro. L'immagine che vedete qui in alto è la prima trapelata in rete di questa inedita colorazione del primo tablet Pixel di Google.

Tutti i colori di Pixel Tablet hanno un dock abbinato e proprio questo potrebbe essere il problema legato alla mancata disponibilità della versione Carbone. Nei leak e nelle immagini trapelate in rete (anche nei mesi scorsi) non si è fatta mai menzione di un dock più scuro oppure completamente nero, mentre delle altre colorazioni si sono potuti apprezzare diverse foto e video. Che la mancata commercializzazione del colore nero sia dovuto ad un ritardo nella produzione del dock con colore abbinato?

Chiaramente questo sono solo supposizioni e non sappiamo se effettivamente Google Pixel Tablet color Carbone arriverà prima o poi sul mercato. Non ci resta che attendere notizie ufficiali, magari accompagnate anche dalla disponibilità del tablet di Google in Italia.

