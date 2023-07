Nothing Phone (2) testato da JerryRigEverything: si piega ma non si spezza

È appena uscito, e Nothing Phone (2) è già finito nelle grinfie di JerryRigEverything, lo youtuber più temuto dagli smartphone. Zach è divenuto celebre online per i suoi test di resistenza, con cui è solito mettere a dura prova i dispositivi da lui collaudati per verificarne la coriaceità.

JerryRigEverything testa il nuovo Nothing Phone (2): ecco com'è andata

Specialmente per la platea inglese, attorno al marchio Nothing c'è tutta una serie di giochi di parole sul nome del marchio (che si traduce in “Niente” in italiano). È anche il caso del test di JerryRigEverything, che per Nothing Phone (2) scherza così: “I have Nothing 2 say” (“Non ho niente da dire“), e infatti il video è praticamente un ASMR tecnologico in cui non viene proferita alcuna parola, lasciando la scena ai rumori del test.

Ironia a parte, il nuovo smartphone Nothing si comporta come ci si aspetterebbe da un prodotto di tale calibro (il prezzo parte da 679€ e sale fino a 849€). Il vetro Gorilla Glass si graffia al livello 6/7 sulla scala di Mohs, il frame in alluminio riciclato è resistenza ma viene scalfito dal taglierino, mentre resiste il vetro protettivo delle fotocamere e il sensore ID sotto allo schermo. Infine il bend test, che in passato ha mietuto vittime anche illustri ma che a questo giro si limita a far flettere la scocca senza particolari danni.

