Bing con ChatGPT controllerà il browser Edge: prime immagini dalla beta

La grande adozione dell'intelligenza artificiale da parte di Microsoft sta rapidamente portando ad una serie di rivoluzioni in tutti i servizi della compagnia di Redmond, partendo proprio da quello che è stato il prodotto che ha rinvigorito la sfida dei motori di ricerca: Bing con ChatGPT. Il bot integrato nella sidebar del browser Edge, infatti, guadagnerà nuove funzioni dedicate proprio al controllo dell'applicaizone.

Bing testa le funzioni di Windows Copilot: il bot potrà controllare le funzioni di Edge

Stando alle informazioni emerse dalla versione Canary di Edge, in futuro Bing con ChatGPT sarà in grado di controllare tutte le funzioni del browser. Per esempio, sarà possibile chiedere al bot con AI di aprire il pannello dei download, la cronologia oppure le collezioni, per vedere riprodotto il comando istantaneamente nell'applicazione.

Questa integrazione sembra essere un preludio a quello che sarà Windows Copilot, ovvero l'integrazione completa di Bing con ChatGPT all'interno di Windows 11. Il bot, in quel caso, sarà in grado di controllare tutte le funzioni del sistema operativo rispondendo in modo discorsivo alle richieste. Quello del browser Edge, quindi, potrebbe rappresentare un test su piccola scala utile a vedere i tempi di reazione dell'applicazione.

Il futuro dei prodotti di Microsoft, quindi, sembra essere legato indissolubilmente all'intelligenza artificiale: in occasione del BUILD 2023 infatti la compagnia di Redmond ha mostrato una piccola anteprima di quella che sarà l'integrazione dell'AI in Windows 11 e che molto presto potremo toccare con mano anche noi.

Avete già data un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza?

