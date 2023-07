Il 2023 sarà l’anno del ritorno del 5G di Huawei

L'ultima volta che abbiamo affrontato la vicenda, la stessa Huawei era stata piuttosto categorica nello smentire le varie indiscrezioni attorno al ritorno dei suoi smartphone 5G. La dirigenza affermò che ci sarebbero potuti volere anni prima che ciò accadesse, ma fonti autorevoli stanno affermando che in realtà ciò starebbe per avvenire nel 2023.

Huawei starebbe per produrre nuovamente smartphone dotati di connettività 5G

Ve ne ho parlato in maniera molto approfondita in questo articolo dedicato, ma volendo riassumere in breve tutto è partito dal ban USA di Huawei, fra le cui penalizzazioni c'è l'impossibilità di accedere ai SoC 5G di Qualcomm e MediaTek. Il risultato è una sequela di smartphone, anche top di gamma e pieghevoli, costretti ad avere un modem 4G nonostante il prezzo sia in linea con la concorrenza che però può offrire telefoni dotati di supporto alle reti di ultima generazione.

In questi anni, Huawei si è prodigata per trovare vie alternative, arrivando ad affidare le sue tecnologie ad aziende esterne come Wiko. Ma come riporta l'autorevole Reuters, che a sua volta riporta fonti anonime di tre società cinesi di ricerca tech, Huawei sarebbe pronta a tornare a produrre SoC 5G. Ciò sarebbe possibile in primis grazie alla collaborazione con SMIC, che ancora una volta viene associata al colosso cinese come il chipmaker che sostituirà TSMC per produrre i suoi SoC.

Nonostante anche SMIC sia stata bannata dagli USA, i più recenti sviluppi tecnologici le permetterebbero di soddisfare la richiesta di Huawei usando il processo di produzione N+1 approssimabile a 7 nm. Inoltre, Huawei ha bypassato il ban americano creandosi da sola i software EDA (Electronic Design Automation) necessari per l'ingegnerizzazione dei microchip. Tuttavia, il tasso di rendimento di produzione di questi SoC sarebbe inferiore al 50%, e ciò comporterà un certo esborso economico per raggiungere gli obiettivi prefissati.

E quali sarebbero, questi obiettivi? Le fonti in questione indicano fra i 2 e i 4 milioni di SoC 5G con la possibilità di salire a 10 milioni nei mesi successivi. C'è anche una data per il ritorno degli smartphone Huawei in 5G, previsto per fine 2023: che si tratti del tanto atteso Huawei Mate 60?

