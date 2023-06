Xiaomi Outdoor Camera AW300 arriva in Europa: riprese in 2K ed allarme integrato

Aggiornamento 17/06: a quasi un anno dal suo rilascio in Cina, Xiaomi ha deciso di portare questo prodotto anche in Europa partendo dalla Francia. Le caratteristiche del dispositivo restando inviarate ed il prezzo, come da tradizione Xiaomi, è davvero molto competitivo. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Arriva un nuovo accessorio smart home targato Xiaomi, questa volta dedicato alla protezione della casa. Si tratta della telecamera di sicurezza Xiaomi Outdoor Camera AW300, una soluzione da esterno che offre il supporto alle riprese in 2K, un allarme integrato, una super vista notturna e tanto altro ancora, ad un prezzo decisamente allettante (almeno in patria).

Xiaomi Outdoor Camera AW300: caratteristiche e prezzo della nuova telecamera di sicurezza 2K

A distanza di pochi messi dall'ultima soluzione per l'interno di casa, arriva ora un modello destinato all'esterno. Xiaomi Outdoor Camera AW300 arriva con il solito design minimale e senza fronzoli che caratterizza la casa cinese; tuttavia all'interno cela non poche sorprese. La telecamera punta alla massima sicurezza grazie ad una serie di accorgimento e migliorie.

Per prima è dotata di un sensore CMOS da 3 MP in grado di restituire immagini ultra nitide in risoluzione 2K, con il supporto della tecnologia WDR (ad ampia gamma dinamica). L'IP Camera integra anche un sistema di illuminazione composto da due luci bianche ad alta potenza: queste sono accompagnate da due moduli ad infrarossi per la visione notturna intelligente (a colori).

Quando il dispositivo rileva un intruso subito illumina l'area sottostante con il fascio di luce bianca; inoltre invia una notifica allo smartphone del proprietario ed emette un allarme acustico con luce lampeggiante. Abbiamo quindi degli speaker integrati, ma anche dei microfoni ad ampio raggio (fino a 7 metri).

Ovviamente, parlando di un modello da esterno, abbiamo la certificazione IP66 contro polvere e pioggia. Xiaomi Outdoor Camera AW300 riconosce le figure umane, così come i veicoli elettrici e le auto, ed è in grado di rilevare qualsiasi cambiamento nell'area inquadrata. Completano il pacchetto un'antenna Wi-Fi esterna, un chip di sicurezza integrato, il supporto all'algoritmo AES128-bit, la codifica video H-265 e l'archiviazione sia locale che cloud.

Xiaomi Outdoor Camera AW300 è disponibile in Cina al prezzo di circa 35€ (249 yuan). L'azienda cinese ha deciso di portare questo prodotto anche in Europa partendo dalla Francia: dal mese di giugno infatti questo prodotto è ufficialmente disponibile sul sito ufficiale francese al prezzo di 59.99€ per l'offerta lancio, mentre al termine del periodo promozionale il prezzo salirà a 69.99€. L'arrivo ufficiale in Europa potrebbe consentire a Xiaomi di portare questo prodotto anche in Italia, ma al momento non si hanno informazioni in merito alla commercializzazione nel nostro paese.

