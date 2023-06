Questo è Zenfone 10, il nuovo top compatto di ASUS

Il lancio del nuovo modello di punta targato ASUS si fa sempre più vicino ed ora anche un altro tassello importante è tornato al suo posto. Un noto insider ha pubblicato le immagini press render “ufficiose” di ASUS Zenfone 10, mostrando in anticipo quello che dovrebbe essere il design definitivo del top di gamma compatto!

ASUS Zenfone 10 nelle prime immagini render: ecco il nuovo arrivato e le differenze con il precedente Zenfone 9

Ancora una volta ASUS ha deciso di puntare sulle dimensioni: il nuovo flagship continuerà ad adottare un display da 5,9″, similmente ai precedenti Zenfone 9 e 8. Quasi sicuramente ritroveremo un corpo leggero e compatto, dedicato agli utenti in cerca di un dispositivo poco ingombrante ma che offra prestazioni e caratteristiche al top. Quelli visti finora non saranno gli unici aspetti in comune con il predecessore: ASUS Zenfone 10 è protagonista delle prime immagini stampa, pubblicate dall'insider Evan Blass (evleaks).

Il look ricalca quello di Zenfone 9, seppur con alcuni accorgimenti. Ritroviamo una dual camera principale affiancata dal flash LED e due moduli circolari ad ospitare i sensori; lo stile generale è quello del predecessore mentre la parte frontale è dotata di uno schermo con punch hole per la selfie camera. Dai render il mento sembra leggermente più sottile rispetto al capitolo dello scorso anno.

Per quanto riguarda le specifiche, ASUS Zenfone 10 sarà un vero top di gamma: non mancherà lo Snapdragon 8 Gen 2 (ultima soluzione di punta di Qualcomm), così come una scocca certificata IP68, uno schermo AMOLED con refresh rate a 120 Hz, tanta batteria, ricarica da 67W e il supporto anche alla ricarica wireless.

L'uscita è fissata per giugno: manca poco al debutto e se volete saperne di più potete dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al top di gamma compatto di ASUS.

