Zenfone 10: cosa aspettarsi dal prossimo flagship di ASUS

Il produttore asiatico si è ormai specializzato in top di gamma stilosi e compatti, ovviamente caratterizzati da specifiche stellari. Il nuovo arrivato non farà eccezione e si preannuncia fin da subito come uno dei dispositivi più interessanti di quest'anno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli – con leak e conferme – su ASUS Zenfone 10 tra specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato.

ASUS Zenfone 10: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il design di ASUS Zenfone 10 non è stato ancora svelato e finora abbiamo potuto dare un'occhiata solo alla parte frontale. Similmente a quanto visto con Zenfone 9, anche a questo giro avremo a che fare con un top di gamma compatto (per la gioia di una buona fetta di utenti). Il dispositivo è equipaggiato con uno schermo AMOLED da 5,9″ (confermato) presumibilmente con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus.

Nell'angolo in alto a sinistra trova spazio un punch hole per la fotocamera frontale; ci aspettiamo ancora una volta il lettore d'impronte digitato sotto lo schermo ed un corpo resistente all'acqua con certificazione IP68.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Il cuore di ASUS Zenfone 10, già confermato dall'azienda, è lo Snapdragon 8 Gen 2: le specifiche tecniche comprenderebbero poi fino a 16 GB di RAM LPDDR5, 256/512 GB di storage UFS 4.0, una batteria da 5.000 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 67W. È presenta il supporto alla ricarica wireless (svelato da ASUS). Il tutto sarebbe gestito al meglio da un sistema di raffreddamento al liquido.

Lato software è impossibile non aspettarsi Android 13, sotto forma di ZenUI 10. Il resto del pacchetto dovrebbe comprendere il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC ed una porta Type-C.

Resta da vedere se anche il nuovo modello avrà un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie (presente a bordo del precedente Zenfone 9 e solitamente assente sui flagship attuali).

Fotocamera

Il comparto fotografico di Zenfone 10 offrirà ancora una volta una Gimbal Camera OIS (in versione 2.0): come nella generazione precedente avremo un sensore principale stabilizzato otticamente a 6 assi. Mancano altri dettagli ma si vocifera di un modulo da 200 MP, probabilmente accompagnato da un sensore con ultra-wide.

ASUS Zenfone 10 – Scheda tecnica (presunta)

dimensioni presunte di 146.5 x 68.1 x 9.1 mm per un peso di 169 grammi

display Samsung AMOLED da 5.9″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 445 PPI, 120 Hz , protezione Gorilla Glass Victus

da (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 445 PPI, , protezione Gorilla Glass Lettore d'impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

16 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W e supporto a quella wireless

con ricarica da e supporto a quella wireless fotocamera da 200 + ??? MP con Gimbal Camera 2.0 a 6 assi, PDAF, ultra wide e video in 8K/4K/FHD

con a 6 assi, PDAF, ultra wide e video in 8K/4K/FHD selfie camera sconosciuta

lettore d'impronte digitali sotto il display + Face Unlock 2D

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, ottimizzazioni audio Dirac, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 13 sotto forma di ZenUI 10

ASUS Zenfone 10 – Prezzo e uscita

La data di presentazione di ASUS Zenfone 10 è fissata per il prossimo 29 giugno 2023: mancano quindi poco al debutto del nuovo flagship del brand, in arrivo a livello Global. Per quanto riguarda il prezzo del prossimo Zenfone 10, ASUS potrebbe averlo svelato per errore: in una pagina ufficiale si fa riferimento alla cifra di 749$ (presumibilmente per la versione base).

