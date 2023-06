Primo teaser ufficiale per vivo X90S: svelato il design

Ben presto la serie X90 di vivo vedrà l'arrivo del nuovo modello X90S, che potrebbe essere dotato del nuovissimo chipset MediaTek Dimensity 9200+. In queste ore, tuttavia, un dirigente della nota azienda cinese ha lanciato un teaser molto chiaro sui social, svelando ufficialmente quello che sarà il design del nuovo arrivato in casa vivo.

La serie X90 si allarga con il nuovo vivo X90S

vivo X90S è la quarta variante della serie X90, che va ad aggiungersi ai precedenti modelli standard, Pro e Pro Plus. Attualmente non si conoscono le specifiche tecniche del nuovo dispositivo, se non quelle evidenziate nella certificazione TEENA, ma Jia Jingdong (VP e GM of Product Strategy di vivo) ha deciso di deliziare i fan con un teaser su Weibo che ne svela il design.

Il nuovo vivo X90S potrebbe essere uno dei primi smartphone ad essere equipaggiato con Dimensity 9200+, la versione migliorata del chipset flagship di MediaTek. Per quanto riguarda invece il design, sembra che le novità rispetto ai modelli precedenti non sia poi tante, mentre anche la confezione di vendita ricalca quelle che sono le orme gettate dai predecessori.

La serie X90 è ufficialmente approdata anche in Europa, ma bisognerà attendere almeno la presentazione ufficiale del nuovo modello per scoprire se anche la versione X90S potrà effettivamente arrivare in occidente.

