KuKirin G2 MAX: il monopattino fuoristrada scende al miglior prezzo!

Il monopattino elettrico KuKirin G2 MAX è una soluzione potente ed affidabile, pensata per affrontare ogni tipo di strada: il compagno perfetto per gite, vacanze ed avventure in mezzo alla natura, grazie alle sue ruote fuoristrada in grado di attraversare senza problemi asfalto, strade sterrate e sentieri più tortuosi. KuKirin G2 MAX è in offerta su GShopper con coupon: il prezzo scende ed c'è anche la spedizione gratis dall'Europa!

KuKirin G2 MAX: tanta potenza e ruote da fuoristrada, ora a prezzo top

Bello ed aggressivo, KuKirin G2 MAX è il connubio perfetto tra mobilità urbana e sportiva: un monopattino elettrico in grado di affrontare pendenze fino a 30° grazie ad un potente motore da 1000W. Dotato di una velocità massima di 25 km/h ed una batteria da 48V 20Ah, il veicolo offre un'autonomia fino a 80 km e pneumatici fat da 10″; inoltre è presente un pratico pannello per visualizzare tutti i parametri (distanza, velocità, stato della batteria e così via).

Ovviamente non mancano freni a disco, ammortizzatori e fari LED, per una guida sicura e confortevole in ogni occasione.

Il monopattino elettrico fuoristrada KuKirin G2 MAX scende al miglior prezzo del momento grazie a GShopper: basta utilizzare il codice sconto dedicato e il gioco è fatto! Inoltre non dimenticate la spedizione gratis dai magazzini europei dello store, una vera manna dal cielo per ricevere i prodotti ordinati in tempi brevi!

Contenuto realizzato in collaborazione con GShopper.

