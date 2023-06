La Visualizzazione Immersiva di Google Maps arriva in Italia: dove e come provarla

Annunciata nel 2022 e rilasciata a inizio 2023, finalmente la Visualizzazione Immersiva introdotta da Google Maps arriva anche in Italia. È una nuova funzionalità dell'app di navigazione satellitare di Big G, con cui gli utenti possono familiarizzare con i posti che visiteranno avendone una vista tridimensionale e dinamica, aprendo gli scenari a un nuovo tipo di interazione.

Google Maps porta le mappe 3D della Visualizzazione Immersiva anche in Italia

Sia su smartphone Android che iOS, la Visualizzazione Immersiva fa sì che sia possibile esplorare i principali punti d'interesse delle città con una vista tridimensionale dall'alto. Viene ricostruita tramite machine learning, che combinando immagini aree e Street View permette di avere questo tipo di navigazione. Inoltre, la tecnologia Neural Radiance Fields (NeRF) utilizza l'intelligenza artificiale e le reti neurali per fondere varie immagini scattate con delle fotocamere mirrorless per immergerci anche nei posti al chiuso, come possono essere ristoranti, bar, negozi, musei e così via.

Oltre alla curiosità di vedere com'è fatta una piazza o un monumento in 3D, questa novità integra anche uno slider dell'orario, utile per sapere in tempo reale o in anticipo quale sia il meteo o il grado di affollamento della zona e poter così pianificare meglio il proprio itinerario. Successivamente vedremo introdotta anche un'altra modalità, ovvero la Visualizzazione Immersiva dei Percorsi.

Come provare la Visualizzazione Immersiva di Google Maps

Per provare la Visualizzazione Immersiva basta aprire Google Maps, cercare il punto d'interesse che vogliamo vedere e, se disponibile, in basso comparirà la schermata apposita su cui cliccare. Nel momento in cui scrivo questo articolo, è disponibile in Italia nei seguenti posti (ma ne stanno venendo aggiunti altri in maniera graduale):

Firenze : Abbazia di San Miniato al Monte, Basilica di San Lorenzo, Basilica di Santa Croce, Battistero di San Giovanni, Campanile di Giotto, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Palazzo Pitti, Piazza della Signoria, Piazzale Michelangelo, Ponte Vecchio

: Abbazia di San Miniato al Monte, Basilica di San Lorenzo, Basilica di Santa Croce, Battistero di San Giovanni, Campanile di Giotto, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Palazzo Pitti, Piazza della Signoria, Piazzale Michelangelo, Ponte Vecchio Milano : Duomo di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, Castello Sforzesco, Teatro alla Scala, Santa Maria delle Grazie, Pinacoteca di Brera, Palazzo Reale, Basilica di Sant'Ambrogio, Arco della Pace, Basilica di San Lorenzo Maggiore

: Duomo di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, Castello Sforzesco, Teatro alla Scala, Santa Maria delle Grazie, Pinacoteca di Brera, Palazzo Reale, Basilica di Sant'Ambrogio, Arco della Pace, Basilica di San Lorenzo Maggiore Pisa : Torre di Pisa

: Torre di Pisa Roma : Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Campidoglio, Castel Sant'Angelo, Colosseo, Pantheon, Piazza Navona, Fori Romani, Fontana di Trevi

: Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Campidoglio, Castel Sant'Angelo, Colosseo, Pantheon, Piazza Navona, Fori Romani, Fontana di Trevi Venezia: Abbazia di San Giorgio Maggiore, Basilica di San Marco, Basilica di Santa Maria della Salute, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Ca', Palazzo Ducale, Piazza San Marco, Ponte di Rialto, Teatro La Fenice

