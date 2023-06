Nokia G42 ufficiale: è lo smartphone facile da riparare

Prosegue la nuova linea sostenibile portata avanti dalla compagnia finnica: l'abbiamo visto di recente con Nokia G22 e lo vediamo confermato con Nokia G42. La collaborazione con iFixit fa sì che gli smartphone Nokia possano vantare una maggiore riparabilità rispetto alla media, seppur brand come Apple, Samsung e Google si stiano anch'essi muovendo in quella direzione.

Nokia G42 è il nuovo smartphone che si focalizza su sostenibilità e riparabilità

Il design è molto simile a quello di G22, con Nokia G42 che mantiene il notch a goccia davanti e lo stesso modulo fotografico dietro per una scocca in plastica riciclata con certificazione IP52. Ha uno schermo IPS LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) in 20:9 con refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 3.

La piattaforma hardware non è più Unisoc bensì Qualcomm, cioè lo Snapdragon 480+ a 8 nm (lo stesso di Honor 70 Lite), dentro cui si celano una CPU octa-core Kryo 460 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz) e una GPU Adreno 619, oltre a memorie da 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB UFS 2.1 con espandibilità via microSD. La fotocamera principale ha sensori da 50+2+2 MP f/1.8 con macro e di profondità, mentre la selfie camera è da 8 MP.

L'alimentazione è fornita da una batteria da 5.000 mAh (certificata per mantenere l'80% dopo 800 cicli di ricarica) con ricarica da 20W, e il software si basa su Android 13 con 2 anni di aggiornamenti e 3 anni di patch di sicurezza garantiti. Il resto delle specifiche include sensore ID laterale, supporto 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C 2.0 e ingresso mini-jack.

Nokia G42 è disponibile a un prezzo di 229€ per la versione da 4/128 GB e 249€ per quella da 6/128 GB; parlando di pezzi di ricambio, acquistare uno schermo costa 50€, una nuova batteria 25€ e la porta di ricarica 20€, pezzi su cui la compagnia promette 5 anni di disponibilità. Tuttavia, Nokia non è ancora in grado di battere la semplicità di riparazione di uno smartphone come Fairphone 5.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le