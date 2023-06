Risparmia fino a 400€ su Geekmall: scopri le nuove offerte su e-bike Eleglide e Roborock!

I saldi estivi di Geekmall continuano alla grande e quasi ogni giorno arrivano nuove occasioni per risparmiare su tantissimi prodotti. Quest'oggi tocca ad alcune offerte davvero niente male, con soluzioni dedicate alla mobilità green (con Eleglide e Kukirin) e alle pulizie intelligenti (grazie ai robot aspirapolvere targati Roborock). Grazie ai nuovi sconti è possibile risparmiare fino a 400€: ecco tutti i prodotti in promozione!

Summer Sale Geekmall: i saldi estivi continuano con nuove offerte super convenienti

La nostra panoramica delle offerte del giorno di Geekmall non può che partire da un prodotto conveniente ed utile, specialmente per gli utenti che desiderano passare alla mobilità sostenibile. Eleglide M1 Plus è una bici elettrica utile sia in città che su strade sterrate: è adatta quindi sia a chi cerca una city bike per gli spostamenti quotidiani che agli utenti più sportivi. Il veicolo è dotato di un motore da 250W ed una batteria da 36V 12.5Ah, pneumatici CST da 27,5″ e fino a 100 km di autonomia (in modalità assistita). Grazie al codice sconto dedicato il prezzo scende a 699€, con un risparmio di 200€.

Kukirin G2 Pro è un'alta soluzione pensata per la mobilità green: si tratta di un monopattino elettrico potente, perfetto per affrontare ogni strada. In questo caso abbiamo un motore da 600W ed una batteria da 15Ah 48V, con pneumatici da 9″, doppi freni a disco e un corpo robusto e pieghevole. Si tratta di un modello adatto ad affrontare salite fino a 20°, equipaggiato con un pratico display LCD ed un sistema di 6 luci (gli spostamenti notturni non saranno un problema). Stavolta lo sconto è di ben 294€: il prezzo finale è di 575,99€ (in flash sale + coupon).

Roborock S7 Pro Ultra è un nome conosciuto quando si parla di pulizie intelligenti: uno degli ultimi robot aspirapolvere del brand cinese, potente ed affidabile. Parliamo di un vacuum cleaner con una potenza di aspirazione di 5.100 PA, con funzione di lavaggio dei pavimenti, una dock di svuotamento stellare (svuota il contenitore dello sporto e ricarica il serbatoio dell'acqua), navigazione tramite PreciSense LiDAR, mappatura 3D e pieni controlli tramite l'app. Il robot premium viene proposto da 799€, con uno sconto di ben 400€!

Concludiamo con un altro modello della compagnia, Roborock Dyad Pro: lo sconto è di 248€, mentre il prezzo finale scende a 301€. Si tratta di un vacuum cleaner più economico, ma di certo non meno prestante; l'aspirapolvere senza filo pulisce e lava i pavimenti, offre una potenza di 17.000 PA, è accompagnato da una base per la ricarica, l'autopulizia e l'asciugatura ed è dotato di controlli tramite app e avvisi vocali. Bello, potente ed utile sia con pavimenti asciutti che bagnati.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

