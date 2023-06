GOGOBEST R2 è l’e-bike per le tue pedate sportive in città

L'estate significa non soltanto vacanze e gita al mare, ma anche tanta voglia di attività fisica e di provare a mettersi in gioco. Siete amanti delle pedalate sportive e volete provare il brivido di una bici elettrica? Allora GOGOBEST R2 è il modello che fa per voi: bella, potente e con un manubrio sportivo, ora in offerta con codice sconto e spedizione rapida dall'Europa (gratis)!

GOGOBEST R2 scende di prezzo con codice sconto: il risparmio è assicurato (e c'è la spedizione EU)

GOGOBEST R2 è una city bike equipaggiata con un motore brushless da 250W: si tratta di un modello realizzato in lega di alluminio (6061), leggero e resistente, in grado di reggere senza problemi alla corrosione e alla ruggine (grazie al trattamento termico T4T6). Il veicolo è alimentato da una batteria da 36V 9.6Ah per un'autonomia fino a 80 km (in modalità assistita).

Gli pneumatici da 27,5 x 1,2″ consentono una guida stabile e confortevole; si tratta di una soluzione per strade asfaltare. Il cambio Shimano a 7 velocità è immancabile, così come il display LCD per visualizzare i parametri della corsa in tempo reale (velocità, potenza, distanza, batteria e quant'altro).

Il resto del comparto comprende un sistema di freni a disco, un pratico e robusto cavalletto e un manubrio ergonomico per la guida sportiva (utile per uno stile più “aggressivo”).

La bici elettrica GOGOBEST R2 è un modello da città perfetto per gli utenti più sportivi ed ora è disponibile sullo store ufficiale in offerta a 740.99€. Basta inserire il codice sconto dedicato per ottenere il prezzo in promozione; non manca la spedizione dall'Europa gratis, per mettere le mani sulla tua nuova bici in tempi celeri e senza spese aggiuntive.

Oltre a questo nuovo modello elettrico lo store GOGOBEST propone anche tante altre occasioni per risparmiare sulle migliori e-bike: date un'occhiata alla pagina dedicata alle promo della settimana!

