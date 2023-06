Huawei MateBook X Pro (2023) e MateBook 16s (2023) ufficiali in Italia: prezzi e novità

Il colosso tecnologico asiatico ha annunciato le versioni aggiornate dei suoi notebook premium. Huawei MateBook X Pro e MateBook 16s ritornano entrambi in versione 2023, con processori Intel Core di 13° generazione ed un design elegantissimo: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità dei nuovi portatili top.

Tutto sui nuovi notebook di Huawei annunciati in Italia: due modelli eleganti e stilosi, per prestazioni al top

Huawei MateBook X Pro (2023): caratteristiche e prezzo in Italia

Il modello di punta è Huawei MateBook X Pro (2023), degno erede della serie: ancora una volta troviamo un corpo interamente in metallo (nella colorazione Ink Blue e non solo), caratterizzato da un processo di lavorazione con ossidazione a micro-arco. Il terminale è composto da una lega di magnesio, resistente e leggera: il peso è di appena 1,26 Kg.

Il dispositivo offre un ampio schermo FullView da 14,2″ (3.1K a 90 Hz) con rapporto schermo-corpo del 92,5%, accuratezza colore ΔE<1 (sia P3 che sRGB) e tecnologia Universal Colour Consistency, per una resa cromatica fedele. A muovere il tutto troviamo un processore Intel Core i7 di 13° generazione (i7-1360P) con grafica Iris Xe, 16 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di storage SSD. La batteria è un'unità da 60 Wh, è presente una tastiera full-size retro illuminata, 6 speaker, 4 microfoni, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, antenna Metaline e Windows 11.

Il nuovo Huawei MateBook X Pro (2023) è già disponibile all'acquisto sullo store ufficiale, al prezzo di 2199,9€. Inoltre, con l'acquisto del dispositivo entro il 30 giugno è possibile ricevere in omaggio anche MatePad Paper e per tutti i possessori di una edizione precedente di MateBook, è possibile registrare il device a questo link per ottenere uno speciale coupon di 100€ sull'acquisto del nuovo MateBook X Pro.

MateBook 16s (2023): caratteristiche e prezzo in Italia

Torna anche Huawei MateBook 16s, anche in questo caso in versione 2023: leggero, caratterizzato da un ampio schermo touch, arricchito di nuove funzionalità smart ed equipaggiato con un processore Intel Core i9 di 13° generazione (i9-13900H). Lato memorie sono presenti 16 GB di RAM e 1 TB SSD mentre la grafica è affidata alla scheda integrata Iris Xe.

Il laptop adotta un ampio schermo IPS da 16″ con risoluzione 2.5K, gamma cromatica 100% sRGB, fedeltà △E<1, angolo di 178° e touchscreen opzionale. La batteria è una capiente unità da 84 Wh e anche in questo caso non mancano Windows 11 e una tastiera full-size (sempre con retroilluminazione).

Il resto del comparto presenta 2 speaker, 2 microfoni, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, un lettore d'impronte nel tasto di accensione ed un'antenna Metaline (per una connessione più stabile fino a 270 metri).

Huawei MateBook 16s (2023) è disponibile nello store ufficiale al prezzo di 1799,9€. Inoltre, acquistando il dispositivo entro il 30 giugno è possibile ricevere in omaggio anche MatePad 11 2021 e per i possessori di un precedente modello della linea MateBook è possibile registrare il proprio dispositivo a questo link per ottenere un coupon di 100€ sull'acquisto del nuovo MateBook 16s.

Huawei PC Week

In occasione del lancio dei nuovi dispositivi, Huawei promuove speciali sconti estesi a tutta la gamma PC fino al 12 giugno 2023. Di seguito le offerte più interessanti a cui sarà possibile aggiungere anche un ulteriore coupon extra di 50€ con il codice APCWEEK50:

Matebook D15 in offerta a 599,90€

Matebook 14 in offerta a 749,99€

Matebook 16s in offerta a 1549,99€

Scopri tutte le offerte nella pagina dedicata all'iniziativa!

Inoltre, fino al 30 giugno 2023, i clienti Huawei possono partecipare all'iniziativa Extra Care 2023, ottenendo fino al 20% di sconto sui ricambi per le riparazioni fuori garanzia presso i Centri Assistenza aderenti oppure acquistando direttamente su Huawei Store la batteria a partire da soli 49,00€ ed estendere la garanzia del proprio dispositivo a partire da soli 2,99€.

Per maggiori informazioni e indicazioni sui modelli inclusi nell'iniziativa visitate la pagina dedicata.

