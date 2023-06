BYD: il colosso cinese delle auto EV arriva in Italia

Dopo averlo conosciuto come produttore di smartphone al fianco di marchi come Xiaomi e Nothing, BYD arriva in Italia, l'ultimo paese che compone la sua espansione in Europa assieme a brand cinesi come NIO e Xpeng. In questo caso non si parla di smartphone bensì di auto EV, di cui BYD è uno dei nomi leader del mercato globale, specialmente in madre patria.

L'Italia è il nuovo paese europeo in cui debuttano le auto EV targate BYD

Il debutto nel nostro paese arriva con due modelli elettrici: il primo si chiama BYD Atto 3, SUV dotato di motore da 150 kW con 204 CV e una batteria da 60,5 kWh che offre un'autonomia di 420 km, a un prezzo che parte da 41.990€. C'è poi la BYD Han, una berlina con doppio motore a trazione integrale per 380 kW, 517 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, il tutto alimentato da una 85,4 kWh di tipo litio-ferro-fosfato per un'autonomia di 521 km: il prezzo sale a 70.940€.

A questi due se ne aggiungerà un terzo più avanti, la berlina BYD Dolphin, con prezzi più accessibili a partire da 30.790€ per la versione Active da 95 CV.

Per scoprire questi due veicoli saranno predisposti i primi punti vendita BYD in Italia, in collaborazione con Autotorino, Barchetti e Intergea, nelle città di Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze e da luglio anche a Bergamo, Bolzano, Como, Modena, Trento e Udine.

