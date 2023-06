Realme GT Neo 5 Pro: i rumor sulle specifiche fanno sognare i fan

Realme è rimasto probabilmente l'unico tra i brand cinesi più popolari a non aver ancora portato sul mercato un nuovo smartphone con Snapdragon 8 Gen 2, ma la situazione potrebbe cambiare radicalmente nel corso dei prossimi mesi. Stando ad alcune indiscrezioni da fonti autorevoli, l'azienda starebbe lavorando ad un nuovo GT Neo 5 Pro con specifiche da urlo.

Realme GT Neo 5 Pro in arrivo con schermo OLED e Snapdragon 8 Gen 2?

Realme GT Neo 5

Nelle ultime settimane sono emersi rumor sul possibile Realme GT Neo 6 che, tuttavia, potrebbe rivelarsi essere il nuovo GT Neo 5 Pro. Il noto Digital Chat Station, in un post che adesso risulta modificato per nascondere le informazioni condivise in precedenza, ha suggerito che il nuovo modello della serie Neo 5 possa essere dotato proprio di quelle caratteristiche che venivano associate al primo modello della serie Neo 6.

Realme GT Neo 5 Pro potrebbe essere quindi dotato di un chipset Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR4x. Anche le informazioni sullo schermo indicano un assoluto top di gamma: lo smartphone infatti potrebbe essere equipaggiato con un display OLED da 6.74″ con risoluzione 1.5K, 144 Hz di refresh rate e 2160 Hz di PWM dimming. Non ci sono ancora informazioni sulla capacità della batteria, ma l'insider suggerisce un velocità di ricarica pari a 100W.

Non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte di Realme, per scoprire se davvero il nuovo GT Neo 5 Pro è lo smartphone che tutti i fan stanno aspettando.

